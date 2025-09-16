Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nu putem compara sistemul GERMAN de asistență financiară a mamelor cu cel din România

Alexandra Anton
16 sept. 2025, 13:40, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan despre concediul de maternitate. El a explicat de ce nu se poate compara România cu Germania și a detaliat legislația germană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a reacționat după ce Bolojan a spus că România oferă un concediu de maternitate mai bun decât Germania, unde, potrivit acestuia, ar fi doar un an și cu un procent mai mic din salariu.

La noi e doi ani concediul, la ei e un an

În emisiune a fost difuzat un fragment video cu declarația lui Ilie Bolojan despre diferențele dintre România și Germania privind concediul de maternitate. În replică, Valentin Stan a ironizat comparația și a explicat unde se află neadevărul.

Ai auzit ce a zis: la noi e doi ani concediu, la aia e numai un an, la noi 85% din salariu, la aia este 65%. El, practic, aici, se compară, dragul meu, cu Germania. Sunt sute de mii de români în Germania. Nu se mai pune problema că minte. Dragul meu, deci, omulețul ăsta ne spune nou lucruri despre concediu. Concediul de maternitate.

Alocația parentală este până la 24 de luni, în Germania

Invitatul a explicat detaliile sistemului german, precizând că legislația permite atât mamelor, cât și taților să beneficieze de concediu parental. El a arătat că, în realitate, Germania oferă un sprijin financiar pe o perioadă de doi ani.

În Germania, concediul de maternitate e 14 săptămâni, 6 săptămâni înainte de naștere și 8 săptămâni după. Se poate extinde la 12 săptămâni pentru naștere prematură. Atenție, tații pot lua concediu parental ca parte a Sistemului General de Concediu Parental. Sistemul flexibil permite părinților să ia concediul într-un singur bloc sau să-l împartă în mai multe perioade. Acolo se poate lua concediul și de către tată, și de către mamă. Alocația parentală este un ajutor financiar oferit de guvernul german pentru a ajuta părinții noi. Aceasta compensează pierderea venitului timp de până la 24 de luni. Pot să și muncească și să primească bonusul ăla. Vezi că au mai multe formule. Alocație parentală de bază. Alocație parentală plus. Bonusul de parteneriat. Suma pe care o primești depinde de venitul tău anterior și poate varia între 300 și 1800 de euro pe lună. Face Bolojan diferența când el spune că o mamă la noi are 85% din salariu în timp ce acolo doar 65%? El se uită la cifra brută? Cât e salariul în Germania și cât e aici? Cum poți să faci această asemănare în sensul în care tu extragi de aici o superioritate a sistemului românesc în raport cu sistemul german? De ce faci asta? Tu te compari cu Germania?

