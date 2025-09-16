Valentin Stan: Nu putem compara sistemul german de asistență financiară a mamelor cu cel din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat declarațiile lui Ilie Bolojan despre concediul de maternitate. El a explicat de ce nu se poate compara România cu Germania și a detaliat legislația germană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a reacționat după ce Bolojan a spus că România oferă un concediu de maternitate mai bun decât Germania, unde, potrivit acestuia, ar fi doar un an și cu un procent mai mic din salariu.

La noi e doi ani concediul, la ei e un an

În emisiune a fost difuzat un fragment video cu declarația lui Ilie Bolojan despre diferențele dintre România și Germania privind concediul de maternitate. În replică, Valentin Stan a ironizat comparația și a explicat unde se află neadevărul.

Ai auzit ce a zis: la noi e doi ani concediu, la aia e numai un an, la noi 85% din salariu, la aia este 65%. El, practic, aici, se compară, dragul meu, cu Germania. Sunt sute de mii de români în Germania. Nu se mai pune problema că minte. Dragul meu, deci, omulețul ăsta ne spune nou lucruri despre concediu. Concediul de maternitate.

Alocația parentală este până la 24 de luni, în Germania

Invitatul a explicat detaliile sistemului german, precizând că legislația permite atât mamelor, cât și taților să beneficieze de concediu parental. El a arătat că, în realitate, Germania oferă un sprijin financiar pe o perioadă de doi ani.