Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului ROMÂN este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română

Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului ROMÂN este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română

Alexandra Anton
23 sept. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului ROMÂN este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română
Valentin Stan: Structura de vot a cetățeanului român este diferită față de cea a cetățeanului european fără cetățenie română

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat contradicțiile din legislația românească privind dreptul de vot și apartenența la partidele politice pentru cetățenii europeni care trăiesc în România. El a arătat că, din pricina diferențelor în structura votului, articolul 54 din lege devine practic imposibil de aplicat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dreptul de vot, diferit pentru români și cetățenii europeni

Invitatul a pornit de la Constituție și de la tratatele europene pentru a arăta că drepturile electorale ale cetățenilor europeni fără cetățenie română sunt limitate la două tipuri de alegeri.

În baza legislației comunitare, asimilată de legea internă în România și în baza Constituției, cetățeanul european fără cetățenie română are dreptul să voteze în această țară la alegeri locale și pentru Parlamentul European. Pe structura votului îndeplinește aceleași condiții ca cetățeanul român pentru a adera la partide politice? Răspunsul este nu. De ce? Pentru că dreptul de vot al cetățeanului român vizează și alegeri pentru prezidențiale, și pentru Parlamentul Național.

Articolul 54 este inoperabil 

El a prezentat un tabel comparativ între Legea partidelor și Constituție. Profesorul a arătat că prevederea ce se referă la apartenența cetățenilor europeni la partide este, în realitate, lipsită de efecte.

Articolul 54, care spune că cetățenii europeni fără cetățenie română pot face parte din partide politice în aceleași condiții ca cetățenii români, ținând cont că aici condiția este dreptul de vot, iar structura dreptului de vot este diferită la cetățeanul român de cetățeanul european fără cetățenie română, îți arată ție un lucru foarte simplu. Și anume că articolul 54 este inoperabil. De ce? Pentru că nu există aceleași condiții ca la cetățenii români. Cel care a făcut acest articol ori era prost de buhăie, ori era genial. Pentru că a făcut un articol inoperabil, dar se prea poate să-l fi făcut expres.

Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Zebroidul este principala atracție la Grădina Zoologică din Suceava. Cum a fost obținut exemplarul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A murit în tăcere, dar a fost un COLOS al scenei, inspirând generații întregi prin talentul său: "Cu o tristețe imensă vă anunț că a decedat". Nimeni nu știa prin ce trecea artistul. Ce ascundea în spatele zâmbetului e SFÂȘIETOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
HOROSCOP Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate
10:09
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate