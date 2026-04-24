Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a discutat despre scenariile politice privind viitorul guvernării. Invitatul a spus că, în ciuda variantelor teoretice, actuala formulă ar putea continua. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ponta a explicat că există mai multe variante de guvernare, însă evoluția politică din ultimii ani indică o posibilă continuare a actualei configurații. Deciziile nu sunt doar interne.

Varianta cea mai probabilă este cea mai slabă

Fostul premier a spus că, dintre opțiunile discutate, există riscul ca scenariul cel mai puțin favorabil să fie cel ales. El consideră că un guvern minoritar ar putea rămâne în funcție.

„Sunt două doar. Nu, repet, o variantă, prima pe care am spus-o, PSD, PNL, UDMR, în respectarea votului oamenilor, PSD-ul dă funcția de prim-ministru. Probabil însă că, în modul în care România merge în ultimii ani, probabil că va rămâne din două variante cât de cât bune, va fi a treia. Variantă cea proastă în care vom avea un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan încă mult timp de acum încolo.”, spune el.

Victor Ponta: „Nu va pleca premierul Bolojan”

Ponta a susținut că menținerea actualei puteri ar depinde de factori politici mai largi. Există interese care susțin continuitatea.