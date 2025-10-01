Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”

Victor Ponta, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 30 septembrie 2025, a făcut o analiză critică a situației politice și a procesului electoral din România și Moldova, subliniind modul în care se folosesc teme precum „ingerința rusească” pentru a justifica anumite acțiuni și a influența opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Victor Ponta a avertizat că, în cazul în care Putin ar muri, ar apărea o criză de vinovați în Europa, ceea ce ar complica și mai mult scena politică.
„Da. Și eu îți spun, în felul meu așa mai ironic, că dacă moare Putin, toți au o problemă din Europa că pe cine dau vina” , întreabă Ponta
Referitor la alegerile din Moldova, Victor Ponta a spus că presiunea mediatică și politică pentru a împiedica victoria candidaților pro-ruși a depășit limitele decenței democratice, iar orice persoană care nu susținea discursul oficial era etichetată drept „vândut rușilor”
„Orice om care îndrăznea să nu iasă și să voteze la vedere, era vândut rușilor. Erau dovezile, iată, v-am zis că sunt vânduți rușilor. Stai domnule, ești nebun la cap? Poate am altă părere…. Puteam înainte, făceam chestia asta, nu o mai facem acum. Puteam să ajutăm Moldova. Așa am făcut eu. Microbuze școlare în România, microbuze la școli în Moldova. Smurd în România, Smurd în Moldova. Gaze, am făcut conducta de gaze, am făcut-o până în Moldova. Acum ajutorul este că-i căsăpim pe cei care nu-s de acord cu puterea” , subliniază fostul prim-ministru