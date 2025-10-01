Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”

Victor Ponta, invitat în emisiunea lui Marius Tucă din 30 septembrie 2025, a făcut o analiză critică a situației politice și a procesului electoral din România și Moldova, subliniind modul în care se folosesc teme precum „ingerința rusească” pentru a justifica anumite acțiuni și a influența opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a avertizat că, în cazul în care Putin ar muri, ar apărea o criză de vinovați în Europa, ceea ce ar complica și mai mult scena politică.

„Da. Și eu îți spun, în felul meu așa mai ironic, că dacă moare Putin, toți au o problemă din Europa că pe cine dau vina” , întreabă Ponta

Referitor la alegerile din Moldova, Victor Ponta a spus că presiunea mediatică și politică pentru a împiedica victoria candidaților pro-ruși a depășit limitele decenței democratice, iar orice persoană care nu susținea discursul oficial era etichetată drept „vândut rușilor”