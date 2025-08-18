Victor Ponta: „Noi nu știm câți bani cheltuie România pentru Ucraina, iar continuarea războiului va fi decontată de români”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier al României, Victor Ponta, a tras un semnal de alarmă asupra efectelor războiului din Ucraina asupra bugetului și populației din România. Ponta consideră că explicațiile publice despre costurile angajamentului față de conflict sunt insuficiente, în vreme ce cetățenii resimt din plin povara financiară. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta: „Și Putin rămâne fără obiectul muncii. Războiul din Ucraina îl ajută să îi țină acasă, cât de cât cuminți pe ruși. Rusia pierde foarte mult zi de zi, la fel și Ucraina și Europa. Dar pe mine mă interesează de România. Noi nu știm de fapt câți bani cheltuie România pentru război. În mod normal, într-o societate democratică, ar trebui să știm. Mai ales că la noi se cresc taxe, impozite, se închid școli, etc. Continuarea războiului va fi decontată în România de populația României, asta mă deranjează cel mai tare.”

