PRESS RELEASE | Klintensiv Expands Across the EU as a Scalable, ISO-Certified Manufacturer and Product Development Partner for Professional Hygiene

06 feb. 2026, 12:26
PRESS RELEASE | Klintensiv Expands Across the EU as a Scalable, ISO-Certified Manufacturer and Product Development Partner for Professional Hygiene
Klintensiv Expands Across the EU as a Scalable, ISO-Certified Manufacturer and Product Development Partner for Professional Hygiene & Disinfection Solutions

Klintensiv, a European manufacturer of professional hygiene and disinfection solutions, announces the expansion of its distribution network across the European Union. Built on more than a decade of manufacturing experience, the company offers EU partners a reliable, ISO-certified production platform designed to support both branded and private-label portfolios in regulated professional environments.

Operating from Romania, an EU manufacturing hub with competitive logistics and production efficiency, Klintensiv combines in-house product development expertise with industrial-scale manufacturing processes. The company supplies hygiene and disinfection solutions for healthcare, HoReCa, household, industrial, and public-sector applications, prioritizing regulatory compliance, batch consistency, and long-term supply reliability..

An ISO-Certified Manufacturing Platform Designed for EU Distribution

Klintensiv operates under a structured quality management framework aligned with internationally recognized ISO standards, ensuring repeatability, traceability, and controlled production at scale.

Key compliance and quality elements include:

  • ISO-aligned quality management systems governing formulation, production, and batch control
  • Full technical and regulatory documentation available for each product, including:
    • Certificates of Conformity (CoC)
    • Certificates of Analysis (CoA)
    • EU-compliant labeling and documentation packages
  • Controlled production processes ensuring batch-to-batch consistency
  • Internal quality control protocols supporting professional and institutional use cases

This framework allows EU distributors to integrate Klintensiv products into their portfolios with reduced regulatory friction and predictable quality performance.

Integrated R&D and Manufacturing: From Product Concept to Scaled Supply

Klintensiv goes beyond contract manufacturing by integrating in-house R&D with industrial production, enabling product development, adaptation, and scale within a single, EU-compliant framework.

Through this model, partners benefit from:

  • Support for product development, reformulation, and portfolio adaptation
  • Reduced time to market for new or localized products
  • Simplified coordination by working with one manufacturing and development partner
  • Strong foundations for private-label and customized product programs

This integrated approach positions Klintensiv not only as a manufacturer, but as a long-term product development partner, capable of supporting evolving market and regulatory requirements.

Built for Distribution: Reliability, Scalability, and Commercial Flexibility

Klintensiv is structured to support distributors seeking stable, long-term manufacturing partnerships, not short-term supply arrangements.

EU partners benefit from:

  • Scalable production capacity suitable for growing multi-country distribution, supported by standardized processes
  • Predictable lead times and controlled supply planning
  • Support for both branded products and private-label manufacturing
  • Flexible packaging formats and product adaptations aligned with market needs
  • Export-ready logistics and documentation processes

The company’s manufacturing model is designed to integrate smoothly with distributor and retailer operations, enabling efficient market entry and sustained growth across multiple EU territories. Current capacity comfortably supports expanding EU distribution without the need for additional capital investment, providing partners with confidence that supply will scale alongside commercial success.

A Practical Alternative to Over-Extended or High-Cost Supply Sources

In an increasingly volatile supply environment, EU distributors are reassessing dependence on:

  • Over-priced Western European manufacturers
  • Non-EU suppliers with complex import procedures
  • Inconsistent private-label producers lacking quality transparency

Klintensiv combines EU-based production, ISO-certified systems, integrated R&D, and competitive manufacturing economics—delivering a balanced, dependable supply model for professional hygiene and disinfection products.

Partnership-Driven Growth Across the European Union

Klintensiv’s EU expansion strategy is based on selective, long-term distributor partnerships, built around:

  • Mutual commercial alignment
  • Clear quality and compliance standards
  • Predictable supply performance
  • Shared market development objectives

“Our focus is not on rapid market saturation, but on building stable, professional distribution partnerships,” said Cristian Stanciu, CEO of Klintensiv. “We have invested in systems, processes, and manufacturing discipline so our partners can focus on sales, market development, and customer relationships—confident in the reliability of their supply.”

Invitation to EU Distributors and Import Partners

Klintensiv invites EU distributors, importers, and professional channel partners seeking:

  • An EU-based, ISO-certified manufacturer
  • Private-label and branded product capabilities
  • Transparent documentation and compliance support
  • A scalable, long-term production partner to initiate discussions regarding distribution and manufacturing collaboration.

About Klintensiv

Klintensiv is a European manufacturer of professional hygiene and disinfection solutions, operating from Romania and already serving several markets across the European Union.

Website: www.klintensiv.com

