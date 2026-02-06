Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate

Alertă în orașul Titu, din județul Dâmbovița. O explozie s-a produs în urmă cu puțin timp, într-un apartament din oraș. La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție. Din primele date, nu ar fi victime. Mai multe persoane au fost evacuate din imobil.

Alarma s-a dat în urma unei deflagrații, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la acest moment nu au fost identificate victime.

Din primele date, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 7 au fost evacuate de către echipajele de intervenție.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi și o ambulanță SMURD.

Intervenția este în desfășurare.

Autorul recomandă: