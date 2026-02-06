Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul

În condițiile în care datele sunt incomplete, anii de muncă nu sunt calculați corect ori stagiul de cotizare nu este cel real, persoanele au dreptul de a depune contestație la decizia de pensionare. Iată mai jos, în articol, informații relevante pentru cei care vor să depună o asemenea cerere, de la ce spune legea până la ce fel de date trebuie să conțină contestația.

O contestație trebuie să fie formulată clar și concis pentru ca documentul pensionarului să fie corectat. Există situații în care decizia de pensionare poate avea date eronate, de la stagiul de cotizare greșit până la calcule diferite. De aceea, este important de știut faptul că cetățenii au posibilitatea de a depunde contestație și pentru acest tip de document.

Contestație la decizia de pensionare: ce date sunt necesare?

Decizia de pensionare este un document emis de CNPP prin intermediul căruia se stabilesc anumite detalii relevante, precum: tipul de pensie, cuantumul pensiei, data de când persoana în cauză poate beneficia de ea. Totuși, există situații în care se pot produce și erori. Acestea pot fi modificate în urma unei contestații, arată BZI.

Contestația la decizia de pensionare trebuie să fie depusă în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei;

Există posibilitatea ca dreptul acesta să fie pierdut, dacă termenul nu este respectat;

Decizia de pensionare trebuie să fie comparat cu informațiile deja existente – carnet de muncă, adeverințe de vechime, contracte sau alte dovezi relevante.

Ce să conțină o contestație

Limbajul trebuie să fie clar, corect, coerent;

Documentul trebuie să conțină numele complet, CNP, adresă, alte date de contact;

Se notează numărul și data de deciziei de pensionare contestte;

Detalii în conținutul documentului: se vor explica motivele pentru care documentul inițial este incorect;

Se anexează și documentele la contestație, pentru a susține motivele;

În final, se formulează o solicitare clară pentru ca pensia să fie recalculată sau să se emită o altă decizie de pensionare;

Tonul documentului trebuie să fie ferm și respectuos.

Sursă foto: Shutterstock – imagine cu rol ilustrativ