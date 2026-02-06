Prima pagină » Auto » „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc

06 feb. 2026, 13:15, Auto
Luni, 9 februarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 91 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România. Ediția este susținută de Sanador, eMAG și Bilbor și îl are ca invitat pe Norris Măgeanu, una dintre figurile-cheie ale motorsportului românesc.

Invitatul acestei ediții are experiență în competiții, management sportiv și în dezvoltarea comunităților dedicate sportului cu motor, iar dialogul propune o discuție amplă despre parcursul care duce spre conducerea Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS).

Episodul urmărește traseul profesional necesar pentru a ajunge în fruntea unei federații sportive, de la backgroundul cerut de un astfel de rol până la responsabilitățile reale care vin odată cu administrarea celui mai important for din motorsportul românesc.

Norris Măgeanu vorbește deschis despre ce înseamnă luarea deciziilor sub presiune, despre compromisurile inevitabile într-un sport competitiv și costisitor și despre provocările reale ale funcției de președinte de federație.

Leadership în motorsport și pasiunea pentru mașini

Discuția intră și în zona pasiunii pentru mașini. Invitatul povestește ce modele de stradă și de competiție a condus de-a lungul timpului, ce mașini și-ar dori să testeze în viitor și ce loc ocupă branduri precum Jeep sau Porsche în propriile preferințe.

Dialogul se extinde spre motorsportul românesc de performanță, cu exemple concrete despre Dacia la Dakar 2026, importanța competițiilor off-road și rolul infrastructurii în dezvoltarea sportului.

Un punct central al episodului este atragerea tinerilor către motorsport. Norris Măgeanu explică ce lipsește în prezent, de ce construirea de circuite este esențială și cum pot fi create comunități sănătoase de pasionați care să facă pasul de la hobby la competiție organizată.

Într-un exercițiu de imaginație, invitatul răspunde și la întrebarea ce ar face pentru motorsportul din România dacă ar avea un buget nelimitat.

Episodul 91 din „Podcast cu Prioritate” aduce în prim-plan o discuție onestă despre leadership, performanță și viitorul sportului auto din România.

