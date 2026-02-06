Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău

Oana Matache este deputata care a preluat mandatul lui Marcel Ciolacu în Parlament, după ce acesta a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Are 37 de ani și reprezintă județul Buzău în Camera Deputaților din partea PSD.

Mandatul său a fost validat pe 23 decembrie 2025, prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 82/2025. Oana Matache îl înlocuiește oficial pe Marcel Ciolacu, care a părăsit Parlamentul după alegerile locale.

În actuala legislatură, Matache face parte din Comisia pentru afaceri europene, din februarie 2026. Activitatea sa parlamentară se află la început, iar până în prezent apare cu intervenții limitate in plen, conform datelor oficiale ale Camerei Deputaților.

Ce funcții a ocupat înainte de Parlament

Potrivit documentelor publice, Oana Matache a ocupat anterior funcția de vicepremier al municipiului Buzău. Aceasta este una dintre principalele poziții administrative din cariera sa înainte de intrarea în Legislativ.

Ce avere a declarat Oana Matache

Declarația sa de avere arată mai multe bunuri imobile și mobile, majoritatea dobândite prin moșternire sau contracte de vânzare-cumpărare.

Oana Matache deține, împreună cu soțul său, un apartament de 134 de metri pătrați în municipiul Buzău, cumpărat în anul 2021, cu o cotă de 1/2 fiecare. În declarație apar mai multe proprietăți moștenite, toate în județul Buzău. Este vorba despre un teren intravilan de 705 metri pătrați, o casă de locuit de 150 de metri pătrați și un apartament de 47 de metri pătrați, toate dobândite în anul 2006.

La capitolul bunuri mobile, Oana Matache declară două autoturisme: un VW Polo din 2001 și un VW Passat din 2013, ambele cumpărate.

Credite bancare

Deputata PSD are și credite bancare. Cel mai mare este un credit contractat în 2021 la Banca Transilvania, cu scadență în 2041, în valoare de aproximativ 403.890 de lei. În documente mai apare și un credit la BCR, de 61.000 de lei, scadent în 2028.

