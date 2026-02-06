Prima pagină » Știri externe » „Armistițiul“ dintre Putin și Macron, în pericol: Franța acuză Rusia că a înscenat un plan prin care să-l implice pe Macron în cazul Epstein

06 feb. 2026, 13:49, Știri externe
Franța a detectat un atac informațional rus menit să sugereze o posibilă implicare a președintelui francez Emmanuel Macron în cazul Jeffrey Epstein, relatează BFMTV. Publicația susție că, potrivit unei surse guvernamentale, acest atac  este legat de rețeaua rusă care creează site-uri false – Storm-1516.

BFMTV precizează că numele președintelui Emmanuel Macron apare de peste 200 de ori în sutele de mii de pagini ale dosarelor Epstein, însă, nu pentru că ar fi implicat, ci pentru că președintele francez este menționat în discuții între alte persoane sau în articole de presă. Niciun element nu demonstrează, până în prezent, că ar fi existat un schimb sau o întâlnire între liderul de la Elysee și infractorul sexual decedat în 2019.

Această operațiune de interferență rusească ar avea legătură cu o știre falsă semnalată joi, 5 februarie, de contul X French Response al Ministerului Afacerilor Externe al Franței. O femeie, numită Loetitia, afirma cu o zi înainte pe X că Emmanuel Macron „era un oaspete frecvent al reședinței lui Jeffrey Epstein din Paris”, bazându-se în special pe un articol fals publicat de publicația France Soir.

Potrivit serviciului de vigilență și protecție împotriva interferențelor digitale străine (VIGINUM), Storm-1516 este responsabil de cel puțin 77 de operațiuni informaționale împotriva țărilor occidentale, inclusiv Franța, de la apariția sa la sfârșitul anului 2023 și 5 martie 2025.

„VIGINUM consideră că activitățile Storm-1516 îndeplinesc criteriile unei ingerințe digitale străine și reprezintă o amenințare importantă pentru dezbaterea publică digitală franceză și europeană”, se menționează într-un raport al Secretariatului General al Apărării și Securității Naționale.

Informația vine în contextul în care președintele francez Macron și omologul său rus, Vladimir Putin, încearcă să reia dialogul, pe fondul negocierilor din Ucraina.

Președintele Rusiei este pregătit să accepte un apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, dacă acesta vizează o discuție „serioasă”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului Russia Today. În acest context, marți, Emmanuel Macron l-a trimis pe consilierul său diplomatic, Emmanuel Bonne, la Moscova, pentru discuții preliminare privind o eventuală reluare a dialogului cu Rusia. Potrivit unei surse citate de AFP, acesta s-a întâlnit discret cu Yuri Ushakov, consilierul diplomatic al liderului rus, confirmând informațiile apărute anterior în săptămânalul L’Express.

