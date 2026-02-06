Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, spune în cadrul emsiunii OFF The Record, modeartă de Sorina Matei, că Direcția Națională Anticorupție este pregătită să preia secția de investigare a magistraților. Șeful insituției susține că DNA are în acest moment pregătirea necesară pentru a putea prelua această competență.

Întrebat de moderatoarea emisiunii dacă ar fi de acord ca DNA să reia competența pe investigația magistraților, Marius Voineag a spus că inistituția pe care o conduce este capabilă să preia în acest moment astfel de competențe, dar a subliniat că această chestiune ține de legislativ. De asemenea, șeful DNA a transmis că există pregătire pe mai multe planuri, are resursele necesare precum serviciul tehnic, polițiști, ofițeri de poliție judiciară și procurori tineri care au înțeles viziunea din ultimii ani.

„Am spus de la început că, în momentul de față, la modul în care arată DNA, este foarte pregătită să preia o astfel de competență. Chestiunea ține de legislativ. La nivelul de maturitate pe care îl avem în acest moment în DNA, există pregătirea necesară pentru a putea fi preluată această competență. Avem procurori tineri, dar cu experiență, care au înțeles viziunea. DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”, a spus Marius Voineag.

Ediția integrală a emisiunii:

