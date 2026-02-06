Prima pagină » Actualitate » O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an

06 feb. 2026, 13:42, Actualitate
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
Mașina de protocol condusă de Președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de Euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat pe 24 februarie, de la ora 18.00, și se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, pe Platforma Artmark Live.

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitație o pot face prin realizarea unui cont de colecționar, ce poate fi creat în mod gratuit, prin completarea unui formular.

Mașina condusă de Președintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale și automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreție, confort și prestanță. Un exemplu documentat în presa internațională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale — un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituțional la cel mai înalt nivel.

Selecția de ceasuri și accesorii de lux din Licitația „Time to Bid” reunește nume majore ale orologeriei internaționale — Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Vacheron Constantin — alături de piese cu un conținut semnificativ de aur, care sporește valoarea intrinsecă a loturilor și le face cu atât mai atractive, atât pentru colecționarii de ceasuri, cât și pentru cei care caută obiecte de lux cu preț de achiziție bine poziționat față de cel de listă.

