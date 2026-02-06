Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a transmis în cadrul emsiunii OFF The Record, modrată de Sorina Matei, că DNA nu a făcut parte din grupul de lucu al premierului Ilie Bolojan pe modificarea legilor justiției. Voineag a subliniat că lucrurile ar fi trebuit dezbătute pe larg, mai ales că reputația Direcției Naționale Anticorupție este una solidă, în special în afara României.

Ilie Bolojan și-a creat un grup de lucru la guvern, care să vină cu propuneri de modificări legislative în domeniul justiției, în urma scandalului care a izbucnit pe baza dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul realizat de Recorder, „Justiție capturată”. În acest context, Marius Voineag a transmis că DNA și Parchetul General nu au fost invitate în acest grup de lucru lansat de premierul României.

„DNA n-a fost invitat și din câte știu eu nici parchetul Înaltei Curți n-a fost invitat la discuțiile pe legile justiției, pe propunerile respective. Nu, nu mi se pare ok. În momentul de față, cred că lucrurile trebuie dezbătute pe larg. Cu atât mai mult, cu cât avem o reputație atât de solidă, mai ales în afară a țării, pe baza rapoartelor de evaluare pe rule of law,pe Greco, pe ce avem complinit în momentul de față, pe închiderea pe OCDE pe care am avut-o, este cu atât mai important să fim prezenți la discuții”, a spus Marius Voineag.

De aemenea, șeful DNA consideră că dacă dezbaterile s-ar realiza în mod constructiv, fără zgomot de fond, atunci lucrurile ar funcționa mult mai bine. În opinia lui Voineag, dezbaterile ar trebui să se facă fără ideea de a căuta „țapi ispășitori”, pentru că atunci mereu vor fi găsiți vinovați.

„Dacă dezbaterile s-ar face constructiv și într-un zgomot de fond la un nivel mai puțin ridicat, mai jos, atunci lucrurile ar merge cu siguranță într-o direcție bună. Dacă ele se fac doar cu ideea de a căuta țapi ispășitori de fiecare dată și vinovați, întotdeauna vor fi niște vinovați, care nu sunt ei.”

Ediția integrală a emisiunii:



RECOMANDAREA AUTORULUI: