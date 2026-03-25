Accident teribil în Neamț. Patru oameni au murit în flăcări în urma coliziunii dintre două mașini. Trei răniți în stare incertă

Rene Pârșan

Un accident teribil a avut loc miercuri în județul Neamț. În urma ciocnirii a două autorurisme au murit patru patru persoane. În mașini se aflau şapte persoane, inclusiv un bebeluş. Nenoroirea s-a petrecut pe DN 15D, în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ, una dintre maşini luând foc după impact. Patru persoane au murit, iar trei sunt rănite, în momentul acesta în stare incertă.

Potrivit primelor informații, două autoturisme în care se aflau șase persoane, printre care și un copil de doar câteva luni, s-au ciocnit violent. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost cuprins de flăcări. Nu mai puțin de patru peroane au rămas încarcerate și a fost activat Planul Roșu de Intervenție, conform ISU.

”În urma impactului au rezultat victime multiple, mai multe fiind decedate. Urmează a se face cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier şi stabilirii numărului exact al victimelor, precum şi starea acestora”, a precizat Centrul Infotrafic.

Circulaţia rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers.

