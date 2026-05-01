45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România

Fundația Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, organizatoarea întregii serii de manifestări ocazionate de aniversarea a 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic și de Sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa, în România, invită jurnaliștii interesați la o conferință de presă, susținută de cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, marți, 5 mai, ora 11, în sala Montreal a Hotelului Pullman din București.
Cu acest prilej vor fi prezentate programul acțiunilor cuprinse în calendarul anului 2026 pentru aniversarea zborului cosmic, oportunitățile pentru presă, detalii despre Sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa.
Dumitru Dorin Prunariu, actualmente general-locotenent în retragere al Ministerului Apărării Naționale, este primul și singurul cosmonaut român, care în perioada 14–22 mai 1981 a efectuat un zbor cosmic.
Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic (ASE), este asociația profesională a astronauților și cosmonauților din 43 de state, numărând acum peste 400 de membri. Aceasta promovează perspectiva unică a membrilor ei pentru a promova beneficiile globale ale științelor spațiale, explorării și cooperării internaționale, pentru a educa și inspira generațiile viitoare, și pentru a încuraja o mai bună gestionare a planetei noastre natale.
Filiala europeană a ASE este una din cele patru filiale regionale, cuprinzând în principal astronauți din statele membre ale Agenției Spațiale Europene. Dumitru-Dorin Prunariu a fost președintele ei ales pe parcursul a două mandate de la organizarea ei în anul 2010. ASE Europa organizează o reuniune anuală într-o țară europeană, prin rotație, dezvoltând astfel, prin manifestări și evenimente, interesul pentru acest domeniu de activitate și prestigiul țării în cauză.