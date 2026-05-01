45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român și sesiunea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, în România

Fundația Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, organizatoarea întregii serii de manifestări ocazionate de aniversarea a 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic și de Sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa, în România, invită jurnaliștii interesați la o conferință de presă, susținută de cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, marți, 5 mai, ora 11, în sala Montreal a Hotelului Pullman din București.

45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român

Cu acest prilej vor fi prezentate programul acțiunilor cuprinse în calendarul anului 2026 pentru aniversarea zborului cosmic, oportunitățile pentru presă, detalii despre Sesiunea anuală a Asociației Exporatorilor Spațiului Cosmic, filiala Europa.

Dumitru Dorin Prunariu, actualmente general-locotenent în retragere al Ministerului Apărării Naționale, este primul și singurul cosmonaut român, care în perioada 14–22 mai 1981 a efectuat un zbor cosmic.

Asociația Exporatorilor Spațiului Cosmic (ASE), este asociația profesională a astronauților și cosmonauților din 43 de state, numărând acum peste 400 de membri. Aceasta promovează perspectiva unică a membrilor ei pentru a promova beneficiile globale ale științelor spațiale, explorării și cooperării internaționale, pentru a educa și inspira generațiile viitoare, și pentru a încuraja o mai bună gestionare a planetei noastre natale.

Filiala europeană a ASE este una din cele patru filiale regionale, cuprinzând în principal astronauți din statele membre ale Agenției Spațiale Europene. Dumitru-Dorin Prunariu a fost președintele ei ales pe parcursul a două mandate de la organizarea ei în anul 2010. ASE Europa organizează o reuniune anuală într-o țară europeană, prin rotație, dezvoltând astfel, prin manifestări și evenimente, interesul pentru acest domeniu de activitate și prestigiul țării în cauză.