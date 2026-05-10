Teodora Mețiu, expert în comunicare: Un cuvânt nu are nicio putere fără un ton peste el

Expertul în comunicare Teodora Mețiu a descifrat codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” a fost invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu a reprezentat o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

„Un cuvânt nu are nicio putere fără un ton peste el

Eu cred că un cuvânt n-are nicio putere fără un ton peste el. Adică un cuvânt luat așa, fără ton, n-are mesaj. Tonul vine întotdeauna și subliniază mesajul, pentru că una e să spun „Ce mă bucur să fiu astăzi cu tine, Adrian”, versus „Ce mă bucur să fiu astăzi cu tine, Adrian”. Uite cum aceleași cuvinte, cu tonuri diferite, capătă sensuri diferite.

Tonuri. Și am zis eu ceva, la un moment dat, pe rețelele sociale și mi-am luat-o, cum s-ar zice. Și am zis, cu smerenie, și am rugat publicul să mă înțeleagă că nu vreau să pretind că sunt mai mult decât sunt. Dar în Biblie scrie: „La început a fost Cuvântul”.

Și eu vin să completez spunând: „Și apoi a venit tonul peste el”. Pentru că Dumnezeu a lăsat cuvântul într-un fel în care oamenii s-ar fi înțeles între ei dacă ar fi existat și un ton pe care oamenii să-l adopte și să se înțeleagă între ei. Pentru că, de foarte multe ori, un mesaj bun, Adrian, spus pe un ton greșit, devine un mesaj respins. Asta apropo și de familii. Și uite, cam asta e puterea cuvântului pentru mine. Tonul îi dă putere cuvântului.

Păi da, da, hai să ne uităm un pic la ce e tonul ăsta, de fapt, că tonul ăsta nu e așa, un simplu sunet. Adrian, noi avem senzația că e un sunet, cum am eu la mine în săli. Doamne, care spun: „Doamnă, deci eu… da, asta e vocea Vianu”. Așa mame scot cu ea: „Doamnă, Dumnezeu n-are cum să nască așa ceva”. Tonul este emoție, este emoție pură. Adică ceea ce simt eu în acest moment, emoțional, în această situație de discuție, asta vei auzi în tonul meu. Da? Și atunci, dacă eu sunt un om revoltat, când îți voi spune „Te iubesc”, mă tot revoltat va suna. Dacă sunt un om, să zicem, nervos tot timpul: „Haide, mă, faci tu bagajele alea odată?”. Eu nu sunt rău intenționat aici, dar emoția mea nervoasă, din varii motive, face ca toată comunicarea noastră să pară că ești de vină pentru ceva.

Da, deci totul este emoție. Dacă oamenii ar fi foarte atenți la ce simt tot timpul, n-ar mai scoate, în relația cu celălalt, tonuri care rănesc. Pentru că dă-mi voie să cred că oamenii nu se despart din lipsă de iubire, ci pentru că nu mai știu să își vorbească unul altuia. Oamenii nu se despart pentru că nu se mai iubesc, ci pentru că se rănesc prin tonuri de care nu sunt conștienți. Adică problema noastră cu despărțirile chiar nu stă în lipsa de suflet, ci în lipsa de conștiență în vorbire. Și aici chiar cred că trebuie să facem un pas înainte”, a spus Teodora Mețiu la „Altceva”.

