România, în istorie după participarea la Campionatul Mondial de tenis de masă. S-a întâmplat după 26 de ani

România a pierdut semifinala cu China, la Campionatul Mondial de tenis de masă, dar sportivele noastre se întorc în țară cu o performanță uriașă. După 26 de ani, avem o medalie în această competiție, scrie PROSPORT.

În semifinale, chinezoaicele nu ne-au dat nicio șansă, trecând la pas, cu 3-0, în drumul lor spre aurul mondial.

Victorie cu Franța, în „sferturi”

La C.M, echipa feminină a României a învins Franța, în „sferturi” cu 3-1, vineri seara, și s-a calificat în fazaa semifinalelor.

„Calificare! Echipa feminină a României este în elita tenisului de masă, semifinalistă la Campionatul Mondial de la Londra, 2026. Astfel, lotul național feminin și-a asigurat prezența pe podium la ediția actuală și a revenit printre echipele medaliate ale unei ediții de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obținută de tricolore la Kuala Lumpur. România (locul 7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins Franța (locul 5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediția precedentă, scor 3-1. Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon echipa feminină nu a pierdut niciodată în fața Franței. Astăzi, cu Andrei Filimon – antrenorul principal pe bancă, România a câștigat cu 3-1 în fața Franței și s-a calificat în semifinala CM Londra 2026!”, a anunțat FR Tenis de masă într-o postare pe Facebook.

Reușita a fost una extraordinară, fiind prima medalie cucerită de „tricolore” după o pauză de 26 de ani. În 2000, România a luat „bronzul” la concursul din Kuala Lumpur.

După victoria senzațională cu Franța, româncele au fost învinse fără drept de apel de jucătoarele din China, pierzând disputa în numărul minim de meciuri, 0-3, scrie ProSport. În finală, marile favorite vor întâlni o altă forță a tenisului de masă, Japonia.

Chiar dacă a pierdut în semifinale, României a obținut „bronzul”, ca și Germania, deoarece meciul dintre cele două învinse din semifinale nu se joacă.

Cine a adus „bronzul” în 2000

La competiția din 2000, organizată la Kuala Lumpur, Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Steff au urcat tot pe treapta a treia a podiumului, alături de Coreea de Sud. Titlul a ajuns la China, care a învins Taipei în meciul pentru medaliile de aur.

Pe vremea aceea, seturile se jucau până la 21, tot cu diferență de două puncte dacă se consemna egalitate la 20. O partidă se încheia când o sportivă își adjudeca două manșe.

