Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”

Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”

Serdaru Mihaela

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre influența SUA, rolul actorilor europeni și dinamica de putere din România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Într-o ediție a emisiunii lui Marius Tucă, sociologul Dan Dungaciu a fost întrebat direct dacă Statele Unite au susținut anumite demersuri politice recente. Răspunsul său a fost unul clar: nu vede America ca un actor implicat direct în jocurile politice din România.

„N-am simțit că America ar fi un jucător. Noi suntem într-o situație foarte interesantă. Am simțit că alții sunt jucători” , spune Dan Dungaciu

Dan Dungaciu: SUA nu mai sunt un actor central, ci acționează punctual pe mize limitate

Dungaciu a mai spus că, în opinia sa, rolul SUA s-a schimbat. Dacă înainte erau un actor central în regiune, acum influența lor ar fi mai redusă și mai punctuală. El susține că în prezent:

  • SUA nu mai controlează direct jocurile politice locale
  • implicarea americană este mai mult pe proiecte punctuale
  • atenția lor este pe obiective limitate, nu pe un „plan general”

„Înainte, America era un jucător important și mare, în spatele căruia te puteai apăra inclusiv de niște jucători naționali din spațiul european, mai mici. Americanii nu mai sunt prezenți. Și atunci fiecare încearcă să-și câștige teritoriile sau zonele de influență. Au niște obiective, dar nu pe toate, e adevărat. Încă nu au găsit susținere pentru niște proiecte geo-economice, dar au niște mize pe care încearcă să le rezolve punctual” , subliniază Dungaciu. 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe