Valentin Stan: Biden, a avut dosarul pe care le investighează Trump un mandat pe birou. Dacă ar fi fost ceva adevărat, Trump era azi închis

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat subiectul dosarelor Epstein și modul în care acestea au fost folosite în spațiul public.

Analistul Valentin Stan susține că, ani la rând, s-a încercat asocierea lui Donald Trump cu aceste scandaluri. El spune că, dacă ar fi existat dovezi clare, acestea ar fi fost deja făcute publice în timpul mandatului lui Joe Biden.

Discuții acum despre dosarele Epstein… Au tot încercat să-l agațe pe Trump cu chestia asta. Biden a avut acele dosare timp de patru ani. Dacă ar fi fost ceva acolo despre Trump, ce crezi că s-ar fi întâmplat cu el? Au vrut să-l bage în pușcărie și așa, fără să aibă nimic, spune Valentin Stan

Valentin Stan a criticat dur și modul în care presa internațională a tratat subiectul. El a dat ca exemplu un interviu în care Trump a fost întrebat despre acuzații grave, precum pedofilie sau viol. Stan consideră că astfel de întrebări nu ar trebui puse.

Trump se duce la 60 Minutes. Ce face moderatoarea de la 60 Minutes? Îi spune: „Prietene, e adevărat că ești…?” Îl întrebi pe președintele SUA ce spune un gunoi despre el, care a vrut să-l omoare?! Îți stă mintea în loc. Hai să-ți dau o probă de jurnalism, spune Stan.