Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță nu știe cât dă România pe dobânzi la programul SAFE. Țara se împrumută pe 40 de ani de 17 miliarde de euro. Gândul a întrebat cât e dobânda totală

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a evitat să ofere un răspuns clar privind costurile totale ale împrumutului contractat de România prin programul SAFE.

Deși suma este de 17 miliarde de euro, oficialul susține că valoarea exactă asupra căreia se aplică dobânda nu este încă stabilită, în condițiile în care contractele finale nu au fost semnate. „Ministerul apărării are, conform cu decizia Parlamentului de ieri, 8,3 miliarde de euro contracte. Dacă se vor semna toate, este absolut limpede de clarificat, cât înseamnă 3% raportat la suma care se contractează.

Întrebat de Gândul cât va plăti România înapoi pentru suma împrumutată, ministrul a respins ipoteza unui calcul simplu bazat pe dobânda anuală.

„(n.r. Reporter Gândul: Pentru cei 17 miliarde de euro, cât dăm înapoi. Adică luam 17 miliarde cu dobânda de 3% pe an, rezultă un calcul…) În primul rând problema ipotezei dată de dumneavoastră este incorectă. Ministerul apărării are, conform cu decizia Parlamentului de ieri, 8,3 miliarde de euro contracte. Dacă se vor semna toate, este absolut limpede de clarificat, cât înseamnă 3% raportat la suma care se contractează.

Dacă nu se vor semna toate contractele, se va aplica aceeași dobândă pe suma mai mică. Suntem de ieri dumă-amiază în discuții cu cei care au fost desemnați să semneze aceste contracte, pentru a vedea dacă vor accepta sumele pe care le-am pus noi în decizie, care nu sunt mai mari, 30% așa cum au cerut dumnealor, ci sunt sumele care au corespondență în justificarea pe care noi o avem prin diverse oferte la minister.

S-ar putea ca unii să nu accepte, ce v-am spus eu și este ferm, pentru că nici ministerul nu va semna contracte cu 30% mai mari, pentru că beneficiem de o dobândă mai mică prin safe, decât dobânda de pe piața bancară. La finalul zilei, România pierde dacă ia acești bani cu dobândă mică, din care plătește produse umflate ca preț artificial.

Văzând cum evoluează lucrurile până pe 30 mai, vă spun care va fi suma, pentru că este un calcul simplu de a aplica această dobândă. Nu știu pe ce sumă să o aplic.”, a spus Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

„Împrumutul este cu începerea plății din 2035”

Ministrul a sugerat că formula de calcul este una „clasică”, dar a evitat să ofere o estimare concretă pentru întreaga perioadă de 40 de ani. Nu este clar la ce se referă prin formla de calcul „clasică”.

„(n.r. Reporter Gândul: Aplicăm pe 8, să zicem) Păi atunci este 3% ori 8 miliarde. (n.r. Reporter Gândul: Este pe 40 de ani, atunci vine mai mare) Domne, este o metodă clasică prin care se calculează dobânda, eu vă spun care sunt variabilele care intră în calcul.”, a mai spus Miruță.

„România ar fi avut opțiunea de a alege”

Oficialul a precizat că împrumutul nu va trebui rambursat imediat, existând o perioadă de grație de un deceniu.

„(n.r. Reporter Gândul: De când plătim această dobândă?) Avem o perioadă de grație de 10 ani. Împrumutul este cu începerea plății din 2035. (n.r. Reporter Gândul: Și din ce vom achita acest împrumut?) Păi, o secundă, nu este ca și cum România ar fi avut opțiunea să nu achiziționeze sau să producă aceste capabilități militare.

Este un plan de înzestrare a armatei, pentru care a fost vot în Parlament, pentru care au fost puți bani în fiecare an în buget, inclusiv anul acesta. Tot ce facem noi este ca, în loc să utilizăm banii din bugetul național, îi vom utiliza pe cei primiți de la Comisia Europeană. Nu era o opțiune, daca România să ia sau să nu ia aceste capabilități.

Opțiunea pe care am avut-o acum pe masă, dacă să utilizăm bani cu dobândă mai mare sau să folosim aceste surse de bani de la Comisia Europeană, mult mai avantajos.”, a declarat Miruță

„De unde luăm acești bani pentru a achita împrumutul?”

În final, ministrul a indicat că rambursarea împrumutului va fi gestionată prin bugetele anuale ale statului.

”(n.r. Reporter Gândul: Vreau să îmi spuneți dacă noi știm de unde luăm acești bani pentru a achita împrumutul? Dacă avem o idee?) Pentru anul acesta avem banii prinși în buget. Este bugetul aprobat de Parlament.

În fiecare început de an se face bugetul pentru anul următor. Este un plan de înzestrare al armatei române tot timpul pe următorii cinci ani în avans”, a încheiat Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

CONTROVERSĂ În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
06:00
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
CONTROVERSĂ Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului
05:00
Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului
POLITICĂ Ilie Bolojan anunță că mai bine intră în opoziție decât să guverneze din nou cu PSD
22:35
Ilie Bolojan anunță că mai bine intră în opoziție decât să guverneze din nou cu PSD
ACTUALITATE Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”
22:30
Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”
22:00
Victor Ponta: „Nu am votat Guvernul Bolojan, deși făcea PSD-ul parte din el. Am anunțat partidele că va conduce USR-ul peste toate partidele”
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace
21:57
Diana Șoșoacă, nouă teorie: Ursula von der Leyen a dat telefon în România şi le-a ordonat PSD şi PNL să se împace
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
De ce suferă apărarea antiaeriană a României și ajung atât de ușor la noi dronele rusești. General: „Noi tot testăm, în loc să operaționalizăm”
Mediafax
Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Insula mai puțin știută de turiști care are o plajă asemenea celor din Caraibe
INEDIT Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
01:52
Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
FLASH NEWS Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
23:41
Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
ACTUALITATE Călin Popescu Tăriceanu: „România nu este capabilă să își promoveze și nici să își apare interesele”
23:00
Călin Popescu Tăriceanu: „România nu este capabilă să își promoveze și nici să își apare interesele”
FLASH NEWS Viorel Cataramă, unul dintre cei mai vechi membrii PNL, convins de prăbușirea lui Bolojan: „Dacă pleacă din Guvern, pleacă și de la partid”
22:45
Viorel Cataramă, unul dintre cei mai vechi membrii PNL, convins de prăbușirea lui Bolojan: „Dacă pleacă din Guvern, pleacă și de la partid”
FLASH NEWS Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
22:38
Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
FLASH NEWS Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
22:04
Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul

Cele mai noi

Trimite acest link pe