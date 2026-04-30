Un studiu a arătat că atât consumul prea mic, cât și consumul prea mare de cafea cresc riscul apariției problemelor de dispoziție. Dar care este măsura ideală de cafea. Câte cești este ideal să bei pe zi. Experții avertizează că reacția la cofeină în cazul anxietății variază și că licoarea nu înlocuiește terapia medicală.

Cafeaua este adesea considerată proastă pentru că provoacă anxietate, dar noi cercetări sugerează că, pentru unii oameni, ar putea exista un ideal bazat pe cofeină care ar putea reduce de fapt riscul de tulburări de dispoziție și stres, publică Blic.

O nouă cercetare publicată în The Journal of Affective Disorders evidențiază modul în care cofeina, în special cafeaua, poate afecta oamenii în mod diferit și sugerează că un consum moderat de cafea poate fi benefic pentru sănătatea mintală.

Care este măsura ideală de cafea

Potrivit cercetătorilor, măsura ideală de consum de cafea este de două până la trei cești pe zi.

În scopul studiului, care a utilizat date din vasta bază de date medicală „UK Biobank”, cercetătorii au urmărit dieta a peste 461.000 de bărbați și femei timp de o medie de 13,4 ani.

În această perioadă, au înregistrat 18.220 de cazuri noi de tulburări de dispoziție și 18.547 de cazuri noi de tulburări legate de stres.

O nouă cercetare publicată în The Journal of Affective Disorders evidențiază modul în care cofeina, în special cafeaua, poate afecta oamenii. Sugerează și că un consum moderat de cafea poate fi benefic pentru sănătatea mintală.

De ce cafeaua cu moderație poate ajuta

Sunt necesare mai multe cercetări privind potențialele beneficii ale cafelei pentru sănătatea mintală, dar pot fi implicați mai mulți factori:

Conținutul de antioxidanți din cafea poate ajuta la reducerea inflamației și la scăderea nivelului de anxietate.

„Prin susținerea sănătății creierului și ajutorul în reglarea răspunsului organismului la stres, polifenolii din cafea pot contribui la îmbunătățirea stării de spirit și la scăderea nivelului de anxietate atunci când cafeaua este consumată cu moderație”, a declarat nutriționistul Megan Baird.

