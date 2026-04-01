Spectacol pe cer. „Luna roz” în plină splendoare

„Luna roz” revine pe cer joi, 2 aprilie, în plină splendoare. Fenomenul astronomic spectaculos este specific lunii aprilie și a dat apă la moară mai multor superstiții, de la dureri de cap la fertilitate. Numele nu are legătură cu nuanța pe care o are, ci provine dintr-o tradiție veche amerindiană. Ei asociau această perioadă cu înflorirea unei plante sălbatice care are această culoare. Evident, în funcție de condițiile atmosferice, „Luna roz” poate fi portocalie, sângerie, galbenă ca lămânia etc în funcție de particulele care zburdă între noi și ea…

Numele provine de la floarea sălbatică phlox roz, originară din America de Nord, care înflorește de obicei în a doua lună de primăvară, dar luna plină din aprilie mai are și alte denumiri în tradițiile populațiilor native americane, precum „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala).

Luna roz marchează începutul primăverii și renașterea naturii. „Luna roz” va putea fi observată în noaptea de 2 aprilie și va lumina într-un fel aparte. Ea va putea fi admirată dacă cerul va fi senin din toate colțurile lumii. Momentul maxim al lunii pline va fi mai luminat decât de obicei. Deși nu va avea culoarea roz, va avea o nuanță ușor aurie sau portocalie la răsărit și apus. În anumite condiții atmosferice, ar putea avea o nuanță care duce mai mult spre culoarea tonului. O altă semnificație a numelui este că americanii foloseau nume diferite pentru fiecare lună plină care avea loc, în funcție de perioada în care apărea și de schimbările care se petrec în natură.

Paștele și Luna roz

Luna plină are un rol esențial în calendarul religios. Contribuie la stabilirea datei Paștelui. Sărbătoarea ar fi calculată în funcție de prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Astfel, Luna Roz este un reper important care influențează calendarul ortodox, fiind strâns legată de această sărbătoare. Pasionații de astrologie au parte de un moment de bucurie pentru că se pot uita la luna plină specială și oferă un spectacol inedit.

