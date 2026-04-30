În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel

În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Polonia și România sunt primele două țări din UE ca valoare a alocărilor din cadrul programului european de înarmare strategică SAFE. Între cele două state există însă o abordare radical diferită: dacă țara vecină alocă cea mai mare parte a bugetului primit de la Bruxelles (89%) producției locale de armament, în România lucrurile stau exact invers. Diferența de nuanță este una majoră: dacă polonezii au decretat în Parlament SAFE drept un program patriotic, în care au fost implicate 12.000 de companii poloneze, în România programul nu a fost dezbătut și votat în Parlament, ci a fost aprobat foarte discret în comisiile de specialitate ale celor două Camere. În realitate, așa cum arată raportul prezentat ieri în comisii, SAFE umple vistieria complexului industrial franco-german. Mai mult, contractele au fost atribuite direct, fără licitație, către companiile franco-germane, invocându-se faptul că țara noastră nu mai are fabrici de armament. Astfel, s-a ratat oportunitatea unor negocieri mai bune în prețul final al contractelor.

Polonia și România sunt principalele țări câștigătoare ale mecanismului european SAFE, cel puțin. Însă, în privința șansei de revitalizare a propriei industrii de armament și de întoarcere a banilor în economie pe verticală și pe orizontală, cu ajutorul acestor sume imense (aproape 44 miliarde de euro Polonia, respectiv aproape 17 miliarde de euro România), lucrurile stau exact invers.

Cum se împart banii SAFE și care este mecanismul

Program SAFE

Pe lângă Polonia și România, și alte state UE sunt incluse în granturile SAFE:

  • Franța și Ungaria (16.2 miliarde euro fiecare)
  • Italia (aproape 15 miliarde euro)
  • Belgia (peste 8.3 miliarde euro)
  • Lituania (6.37 miliarde euro)
  • Portugalia (5.84 miliarde)
  • Letonia (3.49 miliarde)
  • Bulgaria (3.26 miliarde)
  • Estonia (2.34 miliarde)
  • Slovacia (2.31 miliarde)
  • Croația (1.7 miliarde)
  • Cipru (1.18 miliarde)
  • Finlanda și Spania (1 miliard de euro fiecare)
  • Grecia (787 milioane euro)
  • Danemarca (46.8 milioane euro).

Este important de spus că mecanismul SAFE, creat pe 29 mai 2025, combină două tipuri de împrumuturi. Pe de o parte, Uniunea Europeană împrumută capital din piețele internaționale, apoi îl împrumută din nou țărilor membre.

Creditele oferite statelor membre au o perioadă scadentă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani asupra plății principale. Concret, pentru prima decadă, bugetul statelor creditate nu va suporta dobândă.

Mai mult de jumătate din împrumutul acordat României va finanța companii din Franța și Germania

Mecanismul prevede ca minim 65% din valoarea componentelor de echipament finanțat să provină din UE , zona Economică Europeană sau Ucraina. În 2026, Polonia va primi prima tranșă din bani sub forma a 15% (aproximativ 6.5 miliarde), iar rata dobânzii este de 3.17%. În cazul României, dobânda este aproape similară, de 3%.

  • 10 din cele aproape 17 miliarde de euro destinate României vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. O cotă importantă îi revine și Franței, cu peste 1 miliard de euro destinat înzestrării cu aeronave Airbus. Însă francezii mai beneficiază și de alte contracte mai mici, care duc suma totală alocată Franței la o valoare mai mare.
  • Prin SAFE, statele membre ale Uniunii Europene pot accesa împrumuturi cu dobânzi avantajoase care pot fi achitate în termen de 45 de ani. Mai trebuie precizat că toate produsele trebuie să fie livrate până în anul 2030.
  • Așa cum arată raportul obținut de Gândul, suma totală de 16,6 miliarde de euro alocate României cuprinde 35 de programe prin hotărârea CSAT 138/2025. Dintre care 21 de programe revin Ministerului Apărării. 

Guvernul se scuză spunând că nu mai există industrie locală de armament, însă “a uitat“ să facă licitații

Radu Miruță AUR, pe vremea premierului Cîțu, nu își arătase adevărat față cum și-a arătat-o de atunci încoace

În general, SAFE România alocă o parte infimă producției românești. Raportul complet poate fi citit  Proiectul arată că singurele investiții pur românești vor fi la IAR Ghimbav și la Șantierul Naval Mangalia, care, ne asigură ministrul Apărării Radu Miruță, va fi salvat de la faliment.

Mai grav este că aceste contracte au fost atribuite direct, fără licitație și deci fără oportunitatea de a se negocia un preț final mai avantajos. Deja au început să apară primele contestații, miercuri compania italiană Beretta acuzând guvernul României de practici netrasparente (Detalii AICI).

Rheinmetall va lua o treime din banii alocați României prin SAFE

Din 17 miliarde de euro alocate României prin programuil SAFe, gigantul german Rheinmetall AG are de luat aproape mai bine de o treime.

  • Pachetul integrat Rheinmetall AG: 5,69 miliarde euro pentru 6 programe (vehicule de luptă a infanteriei Lynx, două nave de patrulare maritimă, două vedete pentru scafandri, sisteme antiaeriene SKYNEX/Skyranger/Millennium, muniție 35 mm).
  • Potrivit autorităților, negocierea condusă direct de Prim-ministrul Ilie Bolojan cu CEO-uI Rheinmetall (foto) a redus prețul cu aproximativ 820 milioane euro față de oferta de listă din martie 2026 (6,51 miliarde euro).

Polonezii au decis în Parlament că SAFE este „un program patriotic”

Spre comparație, Polonia va primi peste 43.7 miliarde de euro în cadrul instrumentului SAFE (Security Action for Europe). Este cea mai mare valoarea alocată unui membru al Uniunii Europene. Cel mai interesant aspect în cazul țării vecine este faptul că producția de armament va fi realizată aproape în totalitate în fabricile locale. Anunțul a fost făcut în luna februarie, în Parlamentul de la Varșovia (Sejm), care a adoptat în Senat amendamentele la proiectul de lege de implementare a SAFE.

Potrivit guvernului polonez, banii, care vor fi cheltuiți între 2026 și 2030, vor acoperi o largă varietate de sisteme de apărare, inclusiv artilerie, cybersecuritate, lupte terestre și altele.

12.000 de companii poloneze vor împărți cele 44 de miliarde de euro

Potrivit portalului de specialitate polonez breakingdefence, Ministerul Apărării Naționale estimează că 89% din fonduri vor merge în industria poloneză. Nu mai puțin de 12.000 de companii locale vor beneficia de acest program. Fondurile care rămân vor fi destinate achiziției de echipament non-local, inclusiv din Statele Unite și Coreea de Sud.

“O Polonie bine înarmată, auto-suficientă pe cât posibil, va coopera simultan cu aliații săi într-o modalitate modernă —este prioritatea absolută. Nu există o problemă mai importantă astăzi. Fiecare lună, săptămână și oră vor impacta nivelul de securitate pentru noi, pentru regiune, pentru întreaga lume”, a declarat premierul Donald Tusk în momentul aprobării proiectului de lege, invocând rolul Poloniei de frontieră cheie a Uniunii Europene la granița cu Federația Rusă.

“SAFE is not a political program, but a patriotic one. It is a zone of security and development that fulfills the dreams of past generations for a free Poland”, said Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Władysław Kosiniak-Kamysz.

Luptă politică crâncenă la Varșovia. Președintele Nawrocki a respins SAFE

Pe plan internal, SAFE a devenit ținta unor atacuri politice ale partidelor de opoziție. De exemplu, liderul partidului Lege și Justiție (PiS), Jarosław Kaczyński, a criticat faptul că programul este un proiect “sub leadership german”.

  • De asemenea, președintele suveranist Karol Nawrocki este cea mai mare amenințare la adresa implementării proiectului.
  • Acesta argumentează că, ținând cont că SAFE este tehnic un împrumut, nu un grant nerambursabil, ar putea împovăra bugetul statului mulți ani.
  • Narowcki a mai arătat că UE ar putea o influență mai mare asupra politicii poloneze. Președintele a cerut mai multe garanții înainte de a aproba legea.

Narowcki se teme că SAFE amenință suveranitatea poloneză

  • Mai mult, cu toate că producția locală este majoritară, Nawrocki se teme că SAFE ar putea “amenința suveranitatea poloneză”.
  • În replică, ministrul Apărării Kosiniak-Kamysz a aegument că, chiar în cazul unui veto al președintelui, Polonia va putea utiliza SAFE, chiar dacă îi va fi mai dificil. De exemplu, a spus ministrul de resort, poate bloca finanțarea proiectelor non-militare pentru infrastructura internă.

