Imagini incredibile. Un bărbat din București amenință că își dă foc din cauza statului

GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13, 18 Oct 2025
Un bărbat din București, aflat pe strada Kiseleff, amenință că își dă foc, pentru că statul i-a reținut o zonă de terenuri. Poliția, pompierii și jandarmeria au ajuns la fața locului și au intervenit imediat pentru ca situația să nu degenereze.
Polițiștii l-au percheziționat pe bărbatul în cauză, și i-au confiscat sticla de benzină și bricheta.
Știre în curs de actualizare