Imagini incredibile. Un bărbat din București amenință că își dă foc din cauza statului

21 oct. 2025, 12:04, Evenimente
Un bărbat din București, aflat pe strada Kiseleff, amenință că își dă foc, pentru că statul i-a reținut o zonă de terenuri. Poliția, pompierii și jandarmeria au ajuns la fața locului și au intervenit imediat pentru ca situația să nu degenereze.

Polițiștii l-au percheziționat pe bărbatul în cauză, și i-au confiscat sticla de benzină și bricheta.

Știre în curs de actualizare

