Prima pagină » Evenimente » România și Republica Moldova participă în premieră cu pavilioane naționale la expoziția de importuri din China

România și Republica Moldova participă în premieră cu pavilioane naționale la expoziția de importuri din China

România și Republica Moldova participă în premieră cu pavilioane naționale la expoziția de importuri din China
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România și Republica Moldova vor participa pentru prima dată cu pavilioane naționale la Expoziția Internațională de Import din China (CIIE), organizată la Shanghai în perioada 5–10 noiembrie, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție, este considerat cel mai mare târg dedicat importurilor organizat la nivel național. Expoziția din acest an va reuni peste 4.100 de companii din 162 de țări, regiuni și organizații, iar secțiunea pavilioanelor naționale va include 69 de state și organizații internaționale, mai multe decât anul trecut, potrivit organizatorilor.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Canada și Sri Lanka vor avea statutul de „Țări Invitate de Onoare”. România și Republica Moldova se numără printre cele cinci state care participă în premieră la eveniment, alături de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Potrivit Ambasadei Chinei în România, pavilionul românesc va prezenta elemente reprezentative pentru identitatea națională, de la Munții Carpați și Delta Dunării până la castelele în stil gotic. Totodată, vizitatorii vor putea descoperi produse românești, inclusiv vinuri și apă minerală carbogazoasă.

Reprezentanța diplomatică a Chinei a subliniat că întreprinderile românești participă de mai mult timp la CIIE, fiind martore ale eforturilor Chinei de a-și deschide piața pentru companiile străine.

Lansată în 2018, la inițiativa președintelui chinez Xi Jinping, CIIE a fost prima expoziție organizată la nivel național în lume dedicată importurilor.

Ediția din acest an va ocupa o suprafață totală de peste 440.000 de metri pătrați, un record pentru eveniment. Dintre cele 4.142 de companii străine care și-au anunțat participarea, jumătate vor expune pentru prima dată la târg. Printre acestea se numără peste 300 de companii incluse în clasamentul Fortune Global 500.

Companiile americane vor beneficia de cea mai mare suprafață expozițională, de peste 50.000 de metri pătrați, menținându-și poziția de lider pentru al optulea an consecutiv. Acestea vor fi urmate de firme din Germania, Regatul Unit și Franța.

Sursa foto: Profit.ro

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Prioritățile României în domeniul energiei, pe agenda conferinței Gândul Euro Industry Summit. Ce oportunități de finanțare oferă Bugetul UE 2028-2034
13:50
Prioritățile României în domeniul energiei, pe agenda conferinței Gândul Euro Industry Summit. Ce oportunități de finanțare oferă Bugetul UE 2028-2034
GALERIE FOTO Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la un eveniment aniversar. Detaliul deosebit din vestimentația Primei Doamne, care nu a trecut neobservat / A stat la masă lângă Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
14:29, 25 Oct 2026
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la un eveniment aniversar. Detaliul deosebit din vestimentația Primei Doamne, care nu a trecut neobservat / A stat la masă lângă Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
EVENIMENT Ziua Armatei Române | 14 ore de ceremonii militare și religioase în Capitală. Programul complet al evenimentelor
10:12, 24 Oct 2026
Ziua Armatei Române | 14 ore de ceremonii militare și religioase în Capitală. Programul complet al evenimentelor
EVENIMENT Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026
18:45, 23 Oct 2026
Peste 60 de miliarde de euro în joc pentru România în bugetul UE 2028-2034. Gândul pune la aceeași masă actorii care vor da direcția banilor europeni la conferința Euro Industry Summit 2026
EVENIMENT Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie
16:29, 19 Oct 2026
Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, în perioada 20-21 octombrie
ECONOMIE Anca Marinescu, RetuRO: „România a reușit să exceleze”. Cum a devenit Sistemul Garanție-Returnare un model pentru alte țări
16:40, 02 Oct 2026
Anca Marinescu, RetuRO: „România a reușit să exceleze”. Cum a devenit Sistemul Garanție-Returnare un model pentru alte țări
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Doliu la Monaco! O rudă tânără a prințului Albert a murit la doar 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Donald Trump ar putea să-l susțină pe Viktor Orban pentru postul de secretar general al ONU
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
VIDEO Opt polițiști, condamnați definitiv pentru tortură după ce au bătut doi bărbați și i-au abandonat în zone diferite din București. De la ce a pornit totul
09:31
Opt polițiști, condamnați definitiv pentru tortură după ce au bătut doi bărbați și i-au abandonat în zone diferite din București. De la ce a pornit totul
FLASH NEWS Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor: „A semănat cu alte alegeri fraudate. Au fost atât de corupte”
09:30
Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor: „A semănat cu alte alegeri fraudate. Au fost atât de corupte”
COMERȚ Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa
09:27
Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa
VIDEO Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
09:24
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
VIDEO Pista de biciclete din Iași care duce spre nicăieri: Primăria a făcut traseul până în câmp, comuna învecinată nu are bani să termine proiectul
09:12
Pista de biciclete din Iași care duce spre nicăieri: Primăria a făcut traseul până în câmp, comuna învecinată nu are bani să termine proiectul
Proprietar în chirie. Ce se întâmplă cu bugetul familiei dacă nu mai poți locui acasă
09:00
Proprietar în chirie. Ce se întâmplă cu bugetul familiei dacă nu mai poți locui acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe