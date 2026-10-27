România și Republica Moldova participă în premieră cu pavilioane naționale la expoziția de importuri din China

România și Republica Moldova vor participa pentru prima dată cu pavilioane naționale la Expoziția Internațională de Import din China (CIIE), organizată la Shanghai în perioada 5–10 noiembrie, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție, este considerat cel mai mare târg dedicat importurilor organizat la nivel național. Expoziția din acest an va reuni peste 4.100 de companii din 162 de țări, regiuni și organizații, iar secțiunea pavilioanelor naționale va include 69 de state și organizații internaționale, mai multe decât anul trecut, potrivit organizatorilor.

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Canada și Sri Lanka vor avea statutul de „Țări Invitate de Onoare”. România și Republica Moldova se numără printre cele cinci state care participă în premieră la eveniment, alături de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Potrivit Ambasadei Chinei în România, pavilionul românesc va prezenta elemente reprezentative pentru identitatea națională, de la Munții Carpați și Delta Dunării până la castelele în stil gotic. Totodată, vizitatorii vor putea descoperi produse românești, inclusiv vinuri și apă minerală carbogazoasă.

Reprezentanța diplomatică a Chinei a subliniat că întreprinderile românești participă de mai mult timp la CIIE, fiind martore ale eforturilor Chinei de a-și deschide piața pentru companiile străine.

Lansată în 2018, la inițiativa președintelui chinez Xi Jinping, CIIE a fost prima expoziție organizată la nivel național în lume dedicată importurilor.

Ediția din acest an va ocupa o suprafață totală de peste 440.000 de metri pătrați, un record pentru eveniment. Dintre cele 4.142 de companii străine care și-au anunțat participarea, jumătate vor expune pentru prima dată la târg. Printre acestea se numără peste 300 de companii incluse în clasamentul Fortune Global 500.

Companiile americane vor beneficia de cea mai mare suprafață expozițională, de peste 50.000 de metri pătrați, menținându-și poziția de lider pentru al optulea an consecutiv. Acestea vor fi urmate de firme din Germania, Regatul Unit și Franța.

Sursa foto: Profit.ro