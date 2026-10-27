Un tată și-a exprimat revolta pe Facebook după ce, într-un serial de desene animate cu dinozauri de pe Netflix, au apărut scene LGBTQ, cu două adolescente care se sărutau.

Părintele spune că fiica lui de nouă ani i-a pus întrebări, după ce a văzut episodul cu scenele în care două fete se sărutau.

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„Băăă, ați înnebunit cu toții?

Fii-mea de 9 ani obișnuia sa urmărească un serial cu dinozauri de pe Netflix. Jurassic World – Camp Cretaceous. O serie împărțită în 5 sezoane. Niște puștani de 14-15-16 ani au tot felul de aventuri, pe o insulă plină cu dinozauri readuși la viață.

Astăzi, când urmarea episodul 9 din sezonul 5, am asistat la o scenă care m-a lăsat bujbe. O scenă lesbi, într-un serial din categoria KIDS, cu rating 10+.

Băăă, serios??? Am înteles că treaba cu LQBTQ a devenit obligatorie în toate producțiile de câțiva ani încoace. Că este obligatoriu să existe personaje gay chiar dacă subiectul nu o cere.

Până și ecranizarea Foundation după Isaac Asimov a fost mutilată de Apple, procopsindu-l pe generalul Bel Riose cu un „soț”. Care NU EXISTA în carte. Doar ca să mulțumească și comunitatea gay.

Dar de aici și până a băga pe gât, în filmele pentru copii, scene lesbi mi se pare o mare MIZERIE!

Acum trebuie să îi explic Ilincăi, pentru că m-a întrebat „de ce s-au pupat fetele alea pe gură”, că exista în lumea asta fete și băieți care se pupă pe gură sau se…?

Adică, în loc să îi explic ce s-a intamplat cu dinosaurii, de ce au disparut etc, eu trebuie să dau explicații pentru scene lesbi.

Aștep cu interes scenele gay în viitoarele ecranizări de la Frumoasa si Bestia, Albă ca Zăpada sau Frozen. Pentru că și comunitatea LGBTQ trebuie să se regăsească în narațiune”, scrie tatăl fetiței pe Facebook.