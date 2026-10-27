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Pista de biciclete din Iași care duce spre nicăieri: Primăria a făcut traseul până în câmp, comuna învecinată nu are bani să termine proiectul

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O pistă de biciclete din județul Iași se oprește brusc la limita localității în care a fost construită, fără a duce nicăieri, scrie Ziarul de Iași.

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Primăria din Podu Iloaiei a construit o pistă de biciclete la marginea drumului județean care leagă localitatea de comuna Erbiceni.

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Edilul din Podu Iloaiei spune că primăria învecinată trebuie să continue investiția pentru a lega cele două localități de un traseu comun.

La rândul său, edilul din Erbiceni susține că, deși investiția trebuie făcută, nu are bani să finalizeze lucrarea.

400 metri spre nicăieri

Pista de biciclete realizată de Primăria Podu Iloaiei pleacă din DE 583 (DN 28) și o cotește pe ambele părți pe DJ 281 spre Erbiceni, pe o distanță de 400 de metri.

Această porțiune nu apare însă pe niciunul din cele două proiecte de piste de biciclete realizate de autoritatea locală.

Un proiect a fost demarat în cursul anului 2025, cu o valoare de 2,1 milioane de lei, pentru piste de biciclete în intravilanul satelor Scobâlțeni și Holm, extravilanul orașului, pe 2,8 kilometri din drumul comunal DC 26. Proiectul stagnează, fiind abia la stadiul de proiect.

Al doilea proiect, derulat în 2024, a prevăzut construirea unei piste de biciclete pe 11 kilometri, pentru 11 milioane de lei. Proiectul a cuprins proiectarea și realizarea pistei pe trei tronsoane din DN 28, pe ambele părți ale drumului, dar și pe străzile adiacente: Matei Ganea, Duzilor, Nicolae Iorga, Matei Corvin, Neagoe Basarab, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Cuza Vodă, Dimitrie Cantemir, 1 Decembrie și Petru Rareș. Această investiție era asigurată prin fonduri PNRR.

În nici una din variante nu era inclusă porțiunea din DJ 281 spre Erbiceni.

Primarul din Podu Iloaiei: „Un proiect drag”

Întrebat de pista care se oprește în câmp, edilul din Podu Iloaiei, PNL-istul Ioan Alexa, susține că la mijloc e vorba de o discuție de principiu cu Răzvan Bulancea, primarul din Erbiceni, ca acesta să continue investiția pe viitor.

„Am avut o discuție de principiu cu primarul de la Erbiceni. Am dus pista cât ține localitatea Podu Iloaiei. În comună ei trebuiau să deschidă o altă oportunitate și să legăm pista de bicicliști. Să unim localitatea, să facem un tur al bicicliștilor, să facem un tur al celor care vor să facă activitate fizică”, a spus Ioan Alexa, primarul din Podu Iloaiei.

Edilul nu a explicat și cum a realizat pista spre Erbiceni, dacă aceasta nu apare în niciun proiect.

Alexa susține și că are proiecte derulate prin Programul Operațional Regional (POR) pentru astfel de obiective, cu termen de finalizare în decembrie 2026. Dar, pe lista POR nu se regăsește nici un obiectiv privind pistele de biciclete la Podu Iloaiei.

Proiectul pistei de la Scobâlțeni spre Holm care se află abia la stadiul de proiectare, este derulat prin Administrația Fondului de Mediu (AFM).

„Pistele sunt trecute pe POR, termenul de finalizare ste sfârșitul anului 2026. Sunt două proiecte. Spre Budăi este un proiect de mobilitate, al doilea fiind prin Podu Iloaiei. Vorbim de proiectul de la ieșire din Budăi până la Lukoil. Mai e un proiect de la Scobâlțeni spre Holm, care va merge în paralel cu asfaltarea drumului. Am finalizat proiectarea”, a spus Ionel Alexa, primarul orașului Podu Iloaiei.

Edilul din Erbiceni spune că nu are bani pentru proiect

Răzvan Bulancea, edilul din Erbiceni, spune că nu are bani pentru un asemenea proiect, deși ar vrea să aibă pistă de biciclete.

„Cu siguranță dorim să facem un astfel de proiect. Așteptăm o linie de finanțare pentru așa ceva. Este o intenție, zona de legătură spre Podu Iloaiei ar prevăzută o serie de investiții. Nu am făcut nicio procedură pentru pista de biciclete. Cât timp nu am linie de finanțare nu putem face nimic. Alții au fost mai norocoși și au prins pe PNRR, POR și altele. Dar sperăm să fie vreo linie de finanțare în curând și să facem acest proiect”, a spus Răzvan Bulancea, primarul din Erbiceni.

Sursa foto: Capturi Ziarul de Iași

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