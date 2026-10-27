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Ochelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă

Ochelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă
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Toamna aduce o schimbare de ritm: copiii revin la școală, adulții petrec mai mult timp la birou, iar cititul și ecranele redevin parte din programul zilnic. În acest context, merită să ne întrebăm și cât de bine mai vedem cu ochelarii pe care îi purtăm. Unele semne că avem nevoie de o verificare pot trece ușor neobservate.

Verificarea vederii toamna: ce semne arată că ochelarii nu mai sunt potriviți?

Schimbarea anotimpului nu modifică, în sine, dioptriile, dar revenirea la activitățile obișnuite poate face mai evidente anumite dificultăți. De exemplu, literele de pe ecran nu mai sunt la fel de clare, cititul devine obositor sau indicatoarele rutiere se disting mai greu, mai ales seara.
Un alt semnal este nevoia de a îndepărta telefonul pentru a citi ori de a miji ochii pentru a focaliza. Durerile de cap și senzația de oboseală oculară pot avea mai multe cauze, așa că nu ar trebui puse automat pe seama dioptriilor.
Poate fi util să observi și când apare disconfortul: după o zi la birou, când citești seara sau atunci când conduci. Astfel de detalii îi pot oferi specialistului un context mai clar despre activitățile în care vederea îți creează dificultăți.
Dacă aceste situații se repetă, un consult optometric la OPTIblu, care este complet gratuit, poate fi un prim pas pentru verificarea clarității vederii și a corecției purtate. În cazul unor simptome persistente, neobișnuite sau al altor probleme oculare, este necesară evaluarea unui medic oftalmolog.

Back to school: ce semne pot indica probleme de vedere la copii?

Pentru copii, vederea are un rol important în activitățile școlare, pentru că elevii urmăresc texte la tablă, citesc din manuale și rezolvă exerciții în caiete. Totuși, cei mici nu știu întotdeauna să explice că nu văd suficient de clar.
Părinții pot observa dacă un copil se apropie foarte mult de carte, mijește frecvent ochii, pierde rândul când citește sau spune că nu distinge informațiile de la distanță. Dacă aceste semne apar în mod repetat, este recomandat un control oftalmologic.
Este important ca semnele să nu fie confundate automat cu lipsa de atenție sau cu oboseala după ore. O evaluare a vederii poate clarifica dacă există o dificultate vizuală care afectează confortul copilului la școală.
Și ochelarii pe care copilul îi poartă deja merită verificați înainte de reluarea rutinei școlare. O ramă care alunecă, apasă pe nas sau a devenit prea mică poate crea disconfort, chiar dacă lentilele sunt în stare bună.
Dacă este necesară o pereche nouă, selecția de ochelari de vedere pentru copii de la OPTIblu oferă variante care pot fi alese în funcție de vârstă, confort și preferințe, pe baza recomandării specialistului.

Când trebuie schimbați ochelarii de vedere? Trei lucruri de verificat

Nu doar dioptriile contează. Ochelarii sunt purtați multe ore pe zi, iar uzura sau așezarea incorectă a ramelor poate influența confortul. La o verificare, merită urmărite trei aspecte:
• Lentilele: zgârieturile, deteriorările și claritatea vizuală în activitățile obișnuite.
• Ramele: stabilitatea pe nas, presiunea la tâmple și confortul pe durata zilei.
• Corecția: dacă vederea la aproape și la distanță este în continuare suficient de clară.

La fel de important este modul în care folosești ochelarii. Dacă alternezi permanent între documente, monitor și telefon, merită să menționezi acest lucru la verificare. Nevoile vizuale pot diferi de cele ale unei persoane care conduce mult sau desfășoară activități în aer liber.

Uneori, o ramă trebuie doar ajustată; alteori, dificultățile de focalizare necesită reevaluarea dioptriilor. Diferența o poate stabili specialistul, după verificarea vederii și a felului în care se așază ochelarii.
Verificarea vederii nu înseamnă obligatoriu ochelari noi. Uneori confirmă că perechea actuală este în continuare potrivită. Tocmai de aceea, începutul toamnei poate fi un moment util pentru un control, atât pentru adulți, cât și pentru elevi.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați și un lanț de aproape 100 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Articol susținut de Optical Investment Group

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