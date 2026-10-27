Ziua și contrazicerea la USR. Într-o zi, acuză Serviciul Român de Informații că face jocuri politice. Următoarea zi, laudă SRI-ul

USR își arată, încă o dată, chipul cameleonic care a ajutat acest ONG să se transforme în partid și să înșface puterea și, mai ales, beneficiile. Avem ziua și contrazicerea la „reziști” – dacă ieri acuzau SRI că se implică în tot felul de jocuri politice, azi laudă instituția și specialiștii de acolo. Încurcate sunt căile spre supraviețuire în politică, dar parcă mai grele dosarele care-i sperie pe progresiști, nu-i așa?!

Într-o postare pe Facebook, Radu Dinel Miruță aduce felicitări „colegilor de la Ministerul Apărării Naționale, de la DGIA, și specialiștilor de la SRI…”. Dincolo de șocul folosirii termenului „colegilor” – omul a fost ministru câteva luni și s-a remarcat printr-o grea bătălie dată cu stânca de la Pârjoaia – surprinde aprecierea față de munca „specialiștilor de la SRI”.

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Pentru ce i-a lăudat Miruță pe specialiștii de la SRI

Înainte de a explica în ce context a adus Miruță slavă Serviciului Român de Informații, hai să vedem mesajul postat pe FB:

„Felicitări colegilor de la Ministerul Apărării Naționale, de la DGIA, și specialiștilor de la SRI, DIICOT și MAI pentru o treabă excelent realizată! Sunt oameni cărora nu le vedem public, de cele mai multe ori munca, dar care ne țin în siguranță! Identificarea și contracararea unor astfel de rețele de sabotaj înseamnă protejarea securității naționale, a oamenilor și a capacității României de a-și produce propriul armament, aspecte cu atat mai importante pe masura ce fabrici vechi sunt aduse la viata prin SAFE. O armată puternică are nevoie de o industrie de apărare sigură, protejată și capabilă să producă în România”.

Contextul este simplu: luni, 26 octombrie, SRI a transmis că trei cetățeni proveniți din foste state sovietice (un ucrainean și doi beloruși) sunt implicați într-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia. Membrii rețelei sunt suspectați că ar fi incendiat, luna trecută, o zonă din apropierea fabricii de armament Carfil, din Brașov. În acest sens, a fost emis un mandat european de arestare pe numele unui bărbat depistat în Polonia. Acesta și alți doi sunt suspectați că fac parte dintr-o rețea de sabotaj care acționa pe teritoriul României, dar și în UE.

„Serviciului Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN Romarm. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a transmis SRI.

Doi dintre făptași au fost arestați preventiv în Germania, în baza cooperării internaționale dintre autorități, după ce Curtea de Apel București a emis pe numele acestora mandate europene de arestare în lipsă. Luni, un al treilea mandat european de arestare a fost emis după ce ultimul suspect a fost localizat în Polonia.

Potrivit DIICOT, aceștia au fost identificați în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare.

Semnal de alarmă tras de SRI

În noul context al amenințărilor hibride, SRI trage un semnal de alarmă referitor la recrutarea cetățenilor pentru a executa tentative de sabotaj.

„Recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective”, informează SRI. Potrivit serviciului, ulterior, „sarcinile devin tot mai grave”, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate.

„Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată”, mai atrage atenția SRI.

Ofițerii români de intelligence spun că rețeaua destructurată luni este coordonată de Federația Rusă și vizează fabrici de armament, dar și facilități militare utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Mai multe ținte din România ar fi fost vizate, însă SRI nu a făcut publice și alte detalii.

Ipocrizie fără margini în USR. Pe fapte, nu vorbe

USR a ajuns în Opoziție, iar de acolo face un joc politic periculos pentru noul Guvern, dar dătător de speranțe electorale, cred „reziștii”. Pe când erau la Palatul Victoria, miniștrii USR au făcut din eliminarea pensiilor speciale un obiectiv asumat. Acum, de partea cealaltă a băncilor parlamentare, colegii incompatibilului Dominic Fritz se bate pentru pensiile speciale. Iar cel care a inițiat un proiect legislativ care prevede restituirea automată, din bugetul de stat, a sumelor reținute suplimentar față de impozitul standard de 10%, fără ca beneficiarii să mai fie obligați să se adreseze instanțelor de judecată, este Radu Dinel Miruță.

Așadar, de la eliminarea pensiilor speciale la restituirea banilor reținuți prin impozitarea progresivă a pensiilor militare, așa oscilează obiectivele USR. În funcție de moment, în funcție de interese, după câte se pare.

Inițiativa legislativă depusă de Miruță vizează peste 27.000 de pensionari militari ale căror venituri au fost diminuate prin aplicarea unor cote de impozitare de până la 20%. Este vorba despre o măsură fiscală introdusă tocmai pentru a taxa mai consistent pensiile de serviciu și pensiile militare cu valori ridicate, dar declarată ulterior neconstituțională de CCR.

Conform datelor Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, 27.087 de pensionari militari au fost afectați de aplicarea impozitului progresiv.

După ce ani la rând s-au bătut pentru eliminarea privilegiilor din sistemul de pensii, acum „reziștii” cer ca statul român să returneze impozitele suplimentare încasate de la beneficiarii unor pensii militare foarte mari.

Pensiile respective sunt un drept al militarilor și asta deja a stabilit CCR, nu se mai discută. Însă, frapează cine este apărătorul „specialilor”: USR, un partid care vorbea peste tot despre îndreptarea nedreptăților din sistem.

„Ieri”, USR și tabăra #Rezist au lansat un atac coordonat asupra SRI

Nu trebuie să săpăm foarte mult ca să ne amintim câteva declarații care, alăturate laudelor aduse SRI de Miruță, capătă greutate în această poveste. Mai ieri, mai mulți membri importanți din USR au luat la țintă conducerea Serviciului Român de Informații pentru reacția instituției față de declarațiile făcute de fostul prim-ministru Ludovic Orban, care acuza serviciile secrete de implicare directă în „jocurile politice”.

Trebuie spus că nu a fost primul asalt al USR asupra instituțiilor de forță din România. În iarnă s-a încercat o lovitură și la adresa Justiției, înaintea numirilor noilor șefi de Parchete. Acum, însă, toată tabăra #Rezist s-a lansat într-un atac coordonat împotriva SRI, fapt ce ridică semne de întrebare referitoare la cine se află în spate și coordonează totul, de fapt.

Contextul este unul destul de sensibil, în condițiile în care Serviciul Român de Informații nu are un șef civil de peste 3 ani, activitatea prezentă fiind coordonată de generalul Răzvan Ionescu. De mai bine de un an, președintele Nicușor Dan ezită să numească un șef la principalele servicii de informații, în aceeași situație cu SRI aflându-se și SIE.

„Săgețile” Drulă și Clotilde

Referindu-ne strict la SRI, tonul atacului l-a dat ex-președintele partidului, Cătălin Drulă, care l-a somat pe președintele Nicușor Dan „să îl dea afară” pe șeful operativ al Serviciului Român de Informații. Mesajul lui Drulă a fost dublat de actualul lider al USR, Dominic Fritz (dat jos din funcția de primar al Timișoarei după ce ANI l-a găsit incompatibil!), Clotilde Armand (fosta „primăriță” de la Sectorul 1, condamnată, în august 2026, la un an de închisoare cu amânare), respectiv Allen Coliban, ex-primar Brașov și actualmente deputat USR și membru în Comisia de Control a SRI.

Prin aceste atacuri, USR – un partid care abia mai atinge 8% în sondaje – a încercat să își impună proprii oameni în funcții-cheie din stat.