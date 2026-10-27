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Proprietar în chirie. Ce se întâmplă cu bugetul familiei dacă nu mai poți locui acasă

Proprietar în chirie. Ce se întâmplă cu bugetul familiei dacă nu mai poți locui acasă
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Un incendiu sau altă situație gravă poate lăsa în urmă o locuință în care nu te poți întoarce imediat. Până la finalizarea reparațiilor, familia are însă nevoie de un acoperiș deasupra capului și, astfel, chiar dacă ești proprietar, poți ajunge să plătești temporar chirie sau hotel. Costurile cu cazarea se adaugă cheltuielilor obișnuite și inclusiv ratelor la bancă, dacă locuința a fost cumpărată cu credit.

Cât costă perioada în care nu poți locui acasă

După o daună în locuință, atenția se îndreaptă către lucrările necesare pentru reparații și bunurile care trebuie înlocuite. Refacerea instalațiilor, repararea pereților sau cumpărarea mobilierului sunt cheltuieli vizibile, pentru care se pot cere devize și oferte.

În acest proces, sunt situații în care casa nu mai poate fi locuită, iar familia este nevoită să găsească alternative pe cont propriu. Mai mult, în cazurile în care perioada se prelungește mai mult de câteva zile, e nevoie în multe cazuri de o chirie temporară care să țină cont de numărul membrilor familiei, de școala copiilor, de serviciu și de disponibilitatea unui spațiu potrivit.

Cazarea temporară la hotel sau în chirie pe termen scurt este o cheltuială care trebuie acoperită din aceleași venituri din care sunt susținute cheltuielile curente ale familiei, inclusiv rata la bancă pentru locuință. Economiile pot acoperi diferența, dar folosirea lor pentru cazare poate amâna alte obiective pentru care au fost puși deoparte banii, precum studiile copiilor, o investiție sau păstrarea unei rezerve pentru probleme de sănătate.

Soluția care acoperă cheltuieli când casa este afectată

O asigurare de locuință poate prelua cheltuielile fără să fie nevoie ca familia să cheltuiască din economii. Pe lângă despăgubiri pentru daunele provocate în casă, asigurarea facultativă de locuință și bunuri My Home de la Allianz-Țiriac poate acoperi cazarea temporară într-o altă locație dacă locuința asigurată devine nelocuibilă în urma unei pagube materiale provocate de un risc acoperit, precum un incendiu.

Cheltuielile pot fi despăgubite pentru maximum 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună. Proprietarul trebuie să notifice asigurătorul înainte de relocare, pentru constatarea daunei, și să prezinte documentele justificative, precum factura sau contractul de închiriere.

Protecție completă ca să repari rapid acasă

O locuință adună investiții făcute în ani: avansul, ratele, renovările, mobilierul și echipamentele cumpărate treptat. Asigurarea poate ajuta familia să gestioneze consecințele financiare ale unor pagube, în funcție de bunurile și riscurile cuprinse în poliță.

Polița obligatorie PAD acoperă doar trei riscuri naturale – cutremur, inundații naturale și alunecări de teren – în limitele prevăzute de lege. O asigurare facultativă completează această protecție, în funcție de pachetul ales și de condițiile contractuale.

My Home poate proteja clădirea și bunurile asigurate din interior, precum mobilierul, electrocasnicele, electronicele sau îmbrăcămintea, împotriva unor riscuri precum incendiul, explozia, furtuna, daunele provocate de apă, furtul prin efracție sau vandalismul. Protecția poate include și spargerea accidentală a bunurilor ori avarii accidentale și scurtcircuite.

Asigurarea include și servicii de asistență tehnică la domiciliu pentru situații precum avarii la instalațiile de apă, încălzire sau electricitate, blocarea ușii și anumite defecțiuni ale electrocasnicelor, în condițiile produsului. Componenta de răspundere civilă poate acoperi prejudiciile provocate accidental altor persoane, inclusiv vecinilor, atunci când există răspundere legală.

Până la 30 noiembrie 2026, proprietarii care încheie My Home pentru o locuință eligibilă primesc gratuit și polița obligatorie PAD pentru un an. Beneficiul este disponibil pentru locuințele neasigurate la Allianz-Țiriac sau pentru care polița a expirat de cel puțin 30 de zile.

Pentru părinții care construiesc un patrimoniu pentru copii, protejarea casei face parte din același plan. O daună poate afecta bunul pe care vor să îl transmită mai departe și poate consuma economiile pregătite pentru alte nevoi ale familiei. Evaluarea acestor costuri din timp ajută la păstrarea resurselor și a planurilor construite în jurul locuinței.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

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