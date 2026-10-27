Cutremur financiar în Brazilia după realegerea lui Lula. Bursa din São Paulo s-a prăbușit: e cea mai mare depreciere din 1999. Moneda națională a pierdut 12% într-o zi

Victoria lui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile prezidențiale a provocat un val de vânzări pe piețele financiare din Brazilia. Bursa din São Paulo s-a prăbușit cu 15%, realul a înregistrat cea mai mare depreciere din 1999, iar tranzacțiile au fost suspendate temporar.

Piețele financiare din Brazilia au înregistrat luni unele dintre cele mai severe pierderi din ultimele decenii, după ce președintele Luiz Inácio Lula da Silva a câștigat un nou mandat, contrar așteptărilor investitorilor care mizaseră pe victoria candidatului conservator Flávio Bolsonaro.

Potrivit Financial Times, rezultatul alegerilor a declanșat vânzări masive de acțiuni și o depreciere puternică a monedei naționale, pe fondul îngrijorărilor privind politica fiscală a viitoarei administrații.

Realul brazilian a pierdut aproape 12% din valoare în raport cu dolarul în primele ore de tranzacționare. Ulterior, moneda era cotată la aproximativ 5,43 reali pentru un dolar, în scădere cu 8,4% față de închiderea de vineri. A fost cea mai accentuată depreciere zilnică a monedei braziliene din 1999.

În același timp, principalul indice al bursei din São Paulo, Bovespa, a scăzut cu aproximativ 15%, înregistrând cea mai slabă performanță într-o singură ședință din 1990. Amploarea pierderilor a determinat activarea mecanismului de suspendare temporară a tranzacțiilor, menit să limiteze fluctuațiile extreme.

Presiunea s-a extins și asupra pieței obligațiunilor guvernamentale, unde randamentele unor titluri au depășit pragul de 15%, reflectând temerile investitorilor privind evoluția finanțelor publice.

Investitorii mizaseră pe victoria lui Bolsonaro. Rezultatul alegerilor a schimbat direcția piețelor

Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, a obținut duminică al patrulea mandat de președinte al Braziliei, câștigând 51,8% din voturile exprimate în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Contracandidatul său, Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a obținut 48,2% din voturi, după ce câștigase primul tur al scrutinului. Înaintea alegerilor, investitorii anticipaseră o victorie a candidatului de dreapta, care promisese reducerea cheltuielilor publice și adoptarea unor politici favorabile mediului de afaceri.

Aceste perspective alimentaseră așteptările privind diminuarea deficitului bugetar și reducerea dobânzilor, contribuind la aprecierea activelor braziliene.

De la începutul anului, realul câștigase aproximativ 10% față de dolar, în timp ce piața bursieră acumulase un avans de 38%, calculat în moneda americană.

Victoria lui Lula a determinat însă o reevaluare rapidă a acestor perspective.

Jim Reid, director pentru analiză macroeconomică globală la Deutsche Bank, a explicat că piețele incluseseră deja în prețuri posibilitatea unei victorii a lui Bolsonaro și perspectiva unor măsuri de consolidare fiscală. Îngrijorările investitorilor sunt legate în special de situația bugetară a Braziliei, cea mai mare economie a Americii Latine.

Potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional citate de Financial Times, deficitul bugetar ar urma să ajungă la aproximativ 8% din produsul intern brut în 2026, în timp ce datoria publică reprezintă circa 83% din PIB.

Costurile de finanțare rămân ridicate, în condițiile în care banca centrală menține dobânda de politică monetară la 13,75%, un nivel care influențează creditarea, investițiile și consumul.

În campania electorală, Lula a promis extinderea unor programe sociale și măsuri care presupun cheltuieli bugetare suplimentare, printre care transport public gratuit în weekend, anularea anumitor datorii ale populației și majorarea ajutoarelor sociale. Criticii acestor propuneri susțin că aplicarea lor ar putea accentua presiunile asupra bugetului, în lipsa unor măsuri compensatorii de reducere a deficitului.

Acțiunile companiilor braziliene, pierderi de până la 48%. Lula, sub presiunea investitorilor

Sectorul financiar a fost printre cele mai afectate de scăderile înregistrate luni, mai multe bănci și companii de investiții raportând deprecieri de două cifre. Acțiunile B3, operatorul bursei braziliene, au pierdut 36%, în timp ce titlurile băncii de investiții BTG Pactual au scăzut cu 33%.

Banco do Brasil, instituție financiară controlată de stat, a înregistrat un declin de 28%, iar acțiunile băncii comerciale Bradesco s-au depreciat cu 23%.

Valul de vânzări a afectat și companiile braziliene listate pe bursele americane. Titlurile platformei financiare XP Inc au pierdut 48%, în timp ce acțiunile fintechului Nubank au scăzut cu 12%.

Efectele turbulențelor s-au resimțit inclusiv pe piețele europene. Acțiunile grupului bancar spaniol Santander, care desfășoară operațiuni importante în Brazilia, au coborât cu 3,8%. Pe piața datoriei suverane, randamentul obligațiunilor braziliene denominate în euro, cu scadența în 2036, a crescut de la 5,8% la 6%, indicând majorarea costurilor de împrumut.

Atenția investitorilor se îndreaptă acum către primele decizii economice ale președintelui reales, în special către desemnarea unui nou ministru al Finanțelor. Graham Stock, strateg pentru datorii suverane la RBC BlueBay, a declarat pentru Financial Times că amploarea pierderilor transmite un mesaj privind necesitatea unei ajustări fiscale.

Potrivit acestuia, piețele așteaptă din partea administrației Lula măsuri clare pentru controlul deficitului bugetar și al datoriei publice.

Adoptarea unor reforme economice ar putea fi însă complicată de configurația politică a Congresului brazilian, unde formațiunile conservatoare, inclusiv parlamentarii apropiați de familia Bolsonaro, dețin o influență importantă. În aceste condiții, președintele reales va trebui să negocieze sprijinul legislativ atât pentru extinderea programelor sociale promise în campanie, cât și pentru eventualele măsuri de reducere a dezechilibrelor bugetare.