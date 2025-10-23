O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi 5, transmite agenția de presă de stat TASS. Informaţia a fost transmisă pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. Acesta nu a precizat ce produce fabrica, dar mai multe surse locale spun că ar fi vorba de producția de muniţii.

Orașul Kopeisk se află la mică distanță de frontiera Rusiei cu Kazahstanul și la aproximativ 2000 de km de Ucraina. Deși ucrainienii folosesc tot mai des drone pentru a lovi uzinelele și instalațiile energetice ruse, nu au fost deocamdată confirmate știri conform cărora o dronă ar fi ajuns până în permietrul fabricii. Autoritățile nu au precizat ce anume a cauzat explozia, dar guvernatorul regional al Celiabinsk, Alexei Teksler, a subliniat că incidentul „nu a fost un atac cu drone”.

Până acum, explozia din fabrica de muniții a ucis 12 oameni, iar alți 5 sunt grav răniți. Guvernatorul Teksler a anunțat că operațiunile de căutare continuă. „Operațiunile de căutare continuă. Cinci persoane au fost internate. Starea lor este stabilă, dar gravă”. Ziua de vineri a fost declarată zi de doliu în regiune, iar anchetatorii au deschis o anchetă penală privind explozia de la fabrică.

