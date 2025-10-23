Prima pagină » Explozie » Tragedie la frontiera Rusiei cu Kazahstan. 12 oameni au murit în urma unei explozii dintr-o fabrică de muniții din Rusia

Tragedie la frontiera Rusiei cu Kazahstan. 12 oameni au murit în urma unei explozii dintr-o fabrică de muniții din Rusia

23 oct. 2025, 13:40, Explozie
Tragedie la frontiera Rusiei cu Kazahstan. 12 oameni au murit în urma unei explozii dintr-o fabrică de muniții din Rusia

O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi 5, transmite agenția de presă de stat TASS. Informaţia a fost transmisă pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. Acesta nu a precizat ce produce fabrica, dar mai multe surse locale spun că ar fi vorba de producția de muniţii.

Orașul Kopeisk se află la mică distanță de frontiera Rusiei cu Kazahstanul și la aproximativ 2000 de km de Ucraina. Deși ucrainienii folosesc tot mai des drone pentru a lovi uzinelele și instalațiile energetice ruse, nu au fost deocamdată confirmate știri conform cărora o dronă ar fi ajuns până în permietrul fabricii. Autoritățile nu au precizat ce anume a cauzat explozia, dar guvernatorul regional al Celiabinsk, Alexei Teksler, a subliniat că incidentul „nu a fost un atac cu drone”.

Până acum, explozia din fabrica de muniții a ucis 12 oameni, iar alți 5 sunt grav răniți. Guvernatorul Teksler a anunțat că operațiunile de căutare continuă. „Operațiunile de căutare continuă. Cinci persoane au fost internate. Starea lor este stabilă, dar gravă”. Ziua de vineri a fost declarată zi de doliu în regiune, iar anchetatorii au deschis o anchetă penală privind explozia de la fabrică.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”

Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani

Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Cine este Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui. Deținea o cabană și o podgorie chiar în zona în care s-a prăbușit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Evz.ro
Andi Moisescu a întinerit după divorț. Parcă e alt om
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Îl place sau nu?! Veronica rupe tăcerea și spune CE SIMTE cu adevărat pentru Dorobanțu: "Nu știu ce să fac acum. Vreau să mă credeți că...". Să fie oare acesta motivul neașteptat al distanțării față de Ahmed
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Dovezi pentru o supernovă rară, descoperite într-o poezie din anul 1181