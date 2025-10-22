Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani

Atacul a avut loc în timpul unui nou val de lovituri aeriene rusești asupra Harkovului, oraș care, potrivit autorităților locale, se află sub un atac masiv cu drone kamikaze.
Toți copiii aflați în incinta grădiniței au fost evacuați, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de stingere și de căutare printre dărâmături.
Primarul din Harkov a precizat că niciun copil nu a fost rănit în urma atacului.
„Numărul răniților a crescut la șapte. Printre aceștia se numără și un bărbat decedat. Din fericire, informațiile despre rănile copiilor nu au fost confirmate. Serviciile de urgență și poliția ucraineană investighează în prezent tipul de armament folosit și amploarea distrugerilor provocate de atac”, a transmis Terehov pe canalul său de Telegram.
