Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani

Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. Șapte persoane au fost rănite, iar un bărbat de 40 de ani a murit, anunță autoritățile ucrainene.

O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată din raionul Holodnogorsk al orașului Harkov, a anunțat primarul Igor Terehov.