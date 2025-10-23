Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru pentru negocieri diplomatice cu Rusia, însă afirmă că nu va ceda din teritoriile țării. Liderul de la Kiev a reiterat că termenii negocierilor nu vor implica cedări teritoriale.

Volodimir Zelenski participă joi la reuniunea Consiliului European de la Burexelles, unde a fost primit de președintele Consiliului, Antonio Costa. Liderul ucrainean a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul constant și a salutat adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Întrebat despre posibilitatea unor concesii privind teritoriul ucrainean, liderul de la Kiev a răspuns: „Nicio concesiune teritorială. Am spus că suntem gata să susținem un armistițiu. Suntem gata să sprijinim orice format de negocieri, dar conținutul acestor negocierilor este foarte important. Avem nevoie de o discuție corectă. Avem nevoie de o pace durabilă. Acest lucru este foarte important pentru țara noastră”.

„Este posibil un armistițiu. Toți avem nevoie de el, dar pentru asta este nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei”, le-a spus Zelenski jurnaliştilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: