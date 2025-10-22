Prima pagină » Știri externe » Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”

Olga Borșcevschi
22 oct. 2025, 18:36, Știri externe
Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția Reuters.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătoarea avionului de vânătoare JAS 39 Gripen, a aeronavei de supraveghere GlobalEye, a unor sisteme de rachete, arme antitanc pentru infanterie și a altor echipamente.

Conform presei suedeze (TV4), este vorba de o „declarație de intenție”, nu de un contract ferm, însă documentul trasează direcțiile unui acord de amploare între compania SAAB și statul ucrainean.

„Suntem pe deplin conștienți că ne așteaptă un drum lung înainte”, a declarat Kristersson.

„Dar, începând de astăzi, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile de a furniza Ucrainei un număr mare de avioane Gripen în viitor.”

Zelenski spune că avioanele Gripen sunt o prioritate pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că negocierile au fost reluate după o pauză de aproape doi ani, perioadă în care Kievul s-a concentrat pe introducerea avioanelor americane F-16, care au început să fie folosite din august anul trecut.

„Am început demersurile pentru obținerea avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziția a cel puțin 100 de aparate”, a scris Zelenski pe Telegram.

Avionul Gripen, produs de compania Saab, este considerat un avion robust, modern și relativ accesibil în comparație cu modele americane precum F-35.

Avionul Gripen este operațional din 1996, iar Saab a produs în total aproximativ 280 de unități.

Foto: Telegram / Volodimir Zelenski

