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Aderarea Ucrainei la UE ar putea pune presiune pe agricultura europeană. Ce riscuri sunt pentru fermierii români

Aderarea Ucrainei la UE ar putea pune presiune pe agricultura europeană. Ce riscuri sunt pentru fermierii români
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Integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană ar putea modifica echilibrul pieței agricole europene și ar putea genera presiuni asupra bugetului destinat subvențiilor pentru fermieri. Ucraina dispune de suprafețe agricole extinse și de o capacitate importantă de producție și export de cereale și oleaginoase, iar aderarea sa ar impune negocieri complexe privind accesul la fondurile europene și regulile Politicii Agricole Comune (PAC), arată o analiză publicată de Agro TV.

Ucraina a primit statutul de țară candidată la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Procesul nu garantează însă admiterea automată, fiind condiționat de reforme și de acordul statelor membre.

Subvențiile și concurența, principalele provocări

Una dintre cele mai sensibile probleme este modul în care agricultura ucraineană ar urma să fie integrată în sistemul european de sprijin. Accesul la plățile directe și la fondurile pentru dezvoltare rurală ar putea necesita modificări ale bugetului PAC, întrucât suprafața agricolă eligibilă a Ucrainei ar crește semnificativ baza de beneficiari.

În același timp, producătorii europeni de cereale și oleaginoase s-ar putea confrunta cu o concurență mai puternică. Pe de altă parte, procesatorii și crescătorii de animale care folosesc cereale pentru furaje ar putea beneficia de materii prime mai accesibile. Efectele ar depinde de condițiile de integrare, de costurile de producție și transport și de regulile aplicate tuturor producătorilor.

Aderarea ar presupune și alinierea Ucrainei la standardele europene privind siguranța alimentară, utilizarea pesticidelor și bunăstarea animalelor, precum și aplicarea unor mecanisme eficiente de control.

Importurile ucrainene au provocat deja tensiuni

Experiența ultimilor ani arată că liberalizarea comerțului cu Ucraina a generat atât beneficii, cât și dificultăți. După invazia rusă din 2022, UE a eliminat temporar taxele vamale pentru produsele ucrainene și a creat rute alternative pentru transportul mărfurilor, inclusiv prin România.

În statele aflate la granița cu Ucraina, sosirea unor volume suplimentare de produse agricole a alimentat nemulțumirile fermierilor, care au reclamat presiuni asupra prețurilor și dificultăți de depozitare și comercializare. Ulterior, Uniunea Europeană a introdus mecanisme de protecție pentru anumite produse și a revizuit cadrul comercial cu Ucraina.

Pentru România, problema este deosebit de importantă, deoarece țara are atât rol de tranzit pentru exporturile ucrainene, cât și un sector agricol care concurează pe piețele regionale. O eventuală integrare a Ucrainei ar necesita reguli previzibile, controale eficiente și mecanisme care să limiteze efectele unor perturbări majore asupra producătorilor locali.

Războiul afectează exporturile agricole ale Ucrainei

În paralel cu discuțiile despre aderare, atacurile rusești asupra porturilor, depozitelor și infrastructurii feroviare continuă să afecteze capacitatea Ucrainei de a-și transporta produsele către piețele externe.

Potrivit Consiliului UE, culoarele de solidaritate au rămas esențiale pentru comerțul ucrainean și pentru transportul cerealelor și al altor produse agricole. Aceste rute au permis menținerea exporturilor în condițiile perturbării transportului maritim și au contribuit la aprovizionarea piețelor internaționale.

Analiza AGRO TV evidențiază astfel o dilemă pentru Uniunea Europeană: cum poate continua sprijinirea Ucrainei și avansarea procesului de extindere fără să destabilizeze piața agricolă și fără să afecteze disproporționat veniturile fermierilor din statele membre.

Pentru România, miza este găsirea unui echilibru între solidaritatea europeană, menținerea rutelor comerciale și protejarea producției agricole interne.

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