Cercetătorii de la stațiunea din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București susțin că soiurile propuse sunt aclimatizate pentru condițiile din România și pot fi cultivate în grădini sau livezi. Prețurile pornesc de la 10 lei pentru unele specii.

Smochini și migdali, în oferta pepinierei

Printre pomii mai puțin obișnuiți care au intrat în oferta de toamnă se numără smochinii, disponibili la prețul de 40 de lei. Cumpărătorii pot alege soiurile Nectar, Tri Kule și Ada Kaleh, acesta din urmă fiind un soi românesc.

Migdalii se vând cu 20-25 de lei, în funcție de portaltoi. Pepiniera oferă soiurile Cristi, Nicoleta, Adeluța și Mirela. Oferta include și arbuști fructiferi precum aronia, goji, afinul siberian și afinul canadian, la prețul de 20 de lei. Totodată, cei interesați pot cumpăra piersici plați, din soiul Filip, la prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei.

Cât costă merii, perii, prunii și cireșii

Campania pune la dispoziție și pomi fructiferi tradiționali, altoiți, din anii doi și trei de dezvoltare.

10 lei: mur și zmeur;

20 de lei: măr, gutui, prun, cais, piersic și nectarin;

25 de lei: păr, vișin și cireș;

35 de lei: cireși altoiți pe portaltoi de vigoare mică, din soiurile Regina, Kordia, Stella și Van.

De ce recomandă specialiștii plantările de toamnă

Cercetătorii recomandă plantarea pomilor în această perioadă, înainte de venirea înghețului. Umiditatea solului din luna noiembrie favorizează prinderea rădăcinilor și pregătirea puieților pentru reluarea vegetației în primăvară. Procesele de aclimatizare au avut un succes neașteptat, iar, astăzi, multe dintre speciile exotice dau rod în climatul din România, deși, în trecut, acest lucru părea imposibil.