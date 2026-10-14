Pentru unii dintre ciobanii arestați după protestul din 15 septembrie, necazurile nu s-au oprit la ușa celulei. Acasă au rămas familii nevoite să se descurce singure, copii fără sprijinul taților și animale care nu pot fi lăsate flămânde, indiferent de ce se întâmplă cu oamenii care le îngrijesc. Într-unul dintre cele mai dureroase cazuri relatate de comunitatea oierilor, tatăl unui tânăr din Cluj ar fi suferit un infarct și ar fi murit după ce fiul său a ajuns în arest.

Poveștile au fost făcute publice de Ionică Sterp, unul dintre fondatorii Asociației Profesionale a Ciobanilor. În spatele dosarelor deschise după manifestația din București se află, potrivit acestuia, oameni a căror viață era deja marcată de muncă istovitoare și griji, iar arestarea a adăugat o nouă povară unor familii care depind adesea de fiecare membru pentru a-și duce traiul de la o zi la alta, informează jurnaliștii de la Agrointeligența.

O familie lovită de două ori: arestarea fiului și moartea tatălui

Printre cazurile relatate se află cel al lui Alin Scurtu, un tânăr cioban din Cluj. Potrivit lui Ionică Sterp, tatăl acestuia a făcut infarct și a murit după ce a aflat că fiul său fusese arestat.

„Când a văzut că fiul său este arestat, a făcut infarct și a murit”, a povestit liderul ciobanilor pentru Agrointeligența.

Pentru familia tânărului, îngrijorarea legată de situația sa juridică s-a suprapus astfel peste pierderea unui părinte. Este o tragedie pe care rudele trebuie să o înfrunte în timp ce încearcă să înțeleagă ce se va întâmpla în continuare cu cel arestat și cum vor putea merge mai departe.

Un cioban bolnav, ținut ore întregi pe ciment

Ionică Sterp a relatat și cazul unui crescător de animale de peste 60 de ani, din zona Piteștiului, despre care afirmă că suferă de diabet și că ar fi fost ținut ore întregi pe ciment.

„Omul a fost ținut acolo pe ciment ore întregi, în condițiile în care este foarte bolnav. Nu a interesat pe nimeni”, a declarat acesta.

Relatarea ridică întrebări privind condițiile în care s-au desfășurat procedurile și modul în care ar fi fost luată în considerare starea de sănătate a persoanei vizate. Acuzația aparține liderului ciobanilor și nu reprezintă, în sine, o constatare oficială privind un eventual abuz.

Sterp spune că nu cere ca oamenii să fie scutiți de răspundere dacă au încălcat legea. El reclamă însă modul în care au fost tratați unii dintre colegii săi și cere ca fiecare situație să fie analizată cu atenție.

Socrul ucis de urs, doi copii acasă și o turmă rătăcită pe munte

O altă familie ar fi fost lovită de o succesiune de tragedii. Potrivit lui Ionică Sterp, socrul unui cioban din zona Făgărașului ar fi fost ucis de un urs, în timp ce se afla într-un lan de porumb. În aceeași perioadă, ciobanul ar fi fost dus la audieri și reținut.

Acasă ar fi rămas soția și cei doi copii, în timp ce gospodăria și animalele aveau în continuare nevoie de îngrijire. Oile ar fi rămas rătăcite pe munte, iar colegii ciobanului s-au mobilizat pentru a le recupera.

Pentru o familie care trăiește din creșterea animalelor, absența celui care muncește la stână nu înseamnă doar dor și îngrijorare. Înseamnă și sarcini care nu pot fi amânate, cheltuieli care continuă să se adune și riscul ca munca de o viață să fie pusă în pericol. Animalele trebuie hrănite și supravegheate zilnic, iar gospodăria nu se poate opri până la lămurirea unui dosar.

În acest caz, solidaritatea comunității a devenit esențială. Potrivit lui Sterp, alți crescători au recuperat oile și au strâns bani pentru apărarea juridică a colegului lor.

„Arestați-ne pe toți!” Ciobanii reclamă tratamente pe care le consideră abuzive

Nemulțumirile liderilor oierilor nu vizează doar consecințele arestărilor, ci și modul în care autoritățile au intervenit după protestul din 15 septembrie, organizat în București. În relatări anterioare, Ionică Sterp a criticat ridicarea unor persoane de la domiciliu și a susținut că acestea ar fi putut fi chemate la audieri prin citație.

Liderul Asociației Profesionale a Ciobanilor consideră că intervențiile au fost disproporționate în anumite cazuri și cere ca probele și rolul fiecărei persoane să fie analizate individual. Aceste afirmații reprezintă poziția sa, în timp ce ancheta vizează incidentele violente produse în timpul manifestației.

Autoritățile au anunțat că dosarul privește fapte precum ultrajul, instigarea, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugerea și lovirea sau alte violențe. Potrivit informațiilor publicate de Radio România Actualități, anchetatorii au susținut că în timpul confruntărilor au fost agresați jandarmi și jurnaliști, iar o autospecială a Jandarmeriei a fost avariată.

Prin urmare, situația trebuie privită din ambele perspective: anchetatorii cercetează fapte grave petrecute la protest, în timp ce reprezentanții ciobanilor reclamă tratamente pe care le consideră nedrepte și cer ca măsurile luate împotriva celor vizați să fie justificate și proporționale.

Ciobanii strâng bani pentru avocați: „Nu ne lăsăm colegii singuri”

În fața problemelor juridice și a greutăților familiilor, crescătorii de animale au început să strângă bani din propriile venituri pentru a plăti avocați și a contesta măsurile dispuse în cazul colegilor lor.

Ionică Sterp a afirmat că unii dintre cei arestați au fost deja eliberați, în timp ce comunitatea continuă să caute soluții pentru ceilalți. El spune că obiectivul este obținerea unor măsuri mai puțin restrictive, acolo unde acestea sunt posibile, astfel încât oamenii să se poată întoarce lângă familiile lor.

În spatele fiecărui nume dintr-un dosar, mesajul liderului oierilor, există o familie care așteaptă, o gospodărie care trebuie ținută în viață și animale care nu pot fi lăsate în voia sorții. Pentru cei rămași acasă, incertitudinea juridică se adaugă unei munci deja grele, în care fiecare zi presupune responsabilități și cheltuieli.

Ciobanii cer ca ancheta să își urmeze cursul, dar și ca drepturile celor vizați să fie respectate. Pentru familiile afectate, miza nu este doar soluționarea dosarelor, ci și posibilitatea de a-și recăpăta sprijinul celor dragi și de a-și continua viața fără ca fiecare zi să aducă o nouă lovitură.