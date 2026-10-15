Parlamentul a adoptat noi modificări la Legea nr. 122/2023 privind creșterea porcilor și combaterea pestei porcine africane. Transportul ilegal a șase sau mai mulți porci va constitui infracțiune, iar animalele și vehiculul folosit vor fi confiscate. Pentru transporturile ilegale de până la cinci porci se vor aplica sancțiuni contravenționale

Modificările au fost adoptate miercuri, 14 octombrie, și urmăresc să limiteze circulația animalelor fără documente sanitar-veterinare corespunzătoare și să reducă riscul răspândirii pestei porcine africane (PPA), transmite Agro TV.

Despăgubiri limitate pentru porcii sacrificați

Noile reguli modifică și sistemul de despăgubire a crescătorilor ale căror animale sunt sacrificate la dispoziția autorităților pentru combaterea bolii.

Pentru gospodăriile populației, despăgubirile vor fi acordate pentru cel mult cinci porci. În anumite categorii de exploatații comerciale, limita va fi de 50 de animale, în timp ce fermele comerciale autorizate sanitar-veterinar vor putea beneficia de despăgubiri pentru întregul efectiv eligibil.

Măsura schimbă condițiile în care proprietarii pot recupera pierderile provocate de sacrificarea animalelor în cadrul intervențiilor sanitar-veterinare.

Zone de monitorizare în jurul fermelor

Modificările prevăd instituirea unor zone de monitorizare cu o rază de 10 kilometri în jurul fermelor comerciale autorizate. Direcțiile sanitar-veterinare vor avea un rol în aplicarea măsurilor de supraveghere.

Actul normativ include și prevederi privind plata serviciilor medicilor veterinari implicați în combaterea focarelor de pestă porcină africană, precum și măsuri pentru gestionarea populației de mistreți.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că noile prevederi urmăresc protejarea fermelor românești, limitarea pierderilor economice și îmbunătățirea combaterii bolii.