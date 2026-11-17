Un proiect de ordin comun elaborat de ANSVSA, ANPC și Ministerul Agriculturii propune reguli mai stricte pentru comercializarea cărnii de porc. Documentul stabilește condiții privind termenul de valabilitate, etichetarea produselor, transportul și depozitarea, dar și controale suplimentare pentru operatorii economici din sectorul alimentar.

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Proiectul a fost publicat marți, 17 noiembrie 2026, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Printre principalele prevederi se numără limitarea la opt zile a termenului de valabilitate pentru carnea proaspătă refrigerată, calculat de la data sacrificării animalului.

Interdicții privind prelungirea valabilității și recongelarea cărnii

Potrivit proiectului, unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea stabili un nou termen de valabilitate pentru carnea proaspătă și nici nu îl vor putea modifica pe cel stabilit inițial. Documentele și informațiile despre produs trebuie să permită urmărirea întregului traseu, începând cu data sacrificării.

Proiectul interzice și reintroducerea în circuitul de comercializare ca produs refrigerat a cărnii care a fost congelată anterior. Interdicția se aplică inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare.

Informații obligatorii la vitrinele cu servire asistată

Noile reguli vizează și etichetarea cărnii comercializate neambalate. La vitrinele cu servire asistată, comercianții vor trebui să afișeze informații despre tipul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate.

Astfel, consumatorii ar urma să aibă acces la informații clare despre proveniența și prospețimea cărnii, indiferent dacă aleg produse ambalate sau carne comercializată vrac.

Transportul cărnii și controale suplimentare

Proiectul prevede ca transportul cărnii către unitățile de comercializare să se realizeze numai cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, igienizate și dezinfectate. Comercianții vor avea obligația să păstreze timp de cel puțin un an copiile documentelor de dezinfecție și termogramele care atestă respectarea temperaturilor de transport.

De asemenea, carnea neambalată transportată pentru comercializare va trebui să aparțină unei singure categorii: proaspătă sau congelată.

Toate unitățile care vând carne de porc la vitrine cu servire asistată sau sub formă de piese ambalate vor fi reevaluate de ANSVSA, pe baza analizei de risc. Controalele vor viza trasabilitatea produselor, respectarea termenelor de valabilitate, istoricul temperaturilor și evidența cantităților.

ANSVSA va verifica respectarea cerințelor sanitar-veterinare, în timp ce ANPC va urmări corectitudinea informațiilor oferite consumatorilor și respectarea practicilor comerciale.

Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni contravenționale, în condițiile HG nr. 984/2005. În funcție de gravitatea abaterilor, autoritățile pot dispune reținerea oficială a produselor, retragerea acestora de pe piață, confiscarea, suspendarea activității sau retragerea autorizației, mai subliniază MADR.