Legea care reglementează creșterea porcilor și circulația animalelor va fi rediscutată în Parlament, după ce președintele României a cerut reexaminarea actului normativ. Autoritățile susțin că obiectivul principal este reducerea riscului de răspândire a pestei porcine africane, în special prin limitarea transporturilor de animale fără trasabilitate. Sebastian Cernic, președintele Comisiei pentru Agricultură din Senat, a declarat că parlamentarii intenționează să păstreze sancțiunile severe pentru persoanele care transportă porci fără ca animalele să fie declarate și înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIIA, informează Agro TV.

Potrivit acestuia, circulația porcilor dintr-o localitate în alta fără documentele necesare și fără o evidență clară a animalelor a contribuit la extinderea pestei porcine africane în România. În acest context, autoritățile vor să controleze mai strict transporturile realizate de comercianți care nu respectă regulile de identificare și trasabilitate.

Mașinile folosite la transport ar putea fi confiscate

În forma adoptată inițial de Parlament, proiectul prevedea măsuri drastice în cazul transporturilor ilegale. Pentru transportul a cel puțin șase porci care nu sunt identificați sau pentru care lipsesc documentele sanitar-veterinare ori nu sunt respectate condițiile legale, puteau fi confiscate atât animalele, cât și vehiculul folosit pentru transport.

Pe lângă confiscare, persoanele vinovate puteau primi amenzi cuprinse între 10.000 și 15.000 de lei.

Nicușor Dan a cerut însă reanalizarea acestor prevederi. Problema ridicată nu este eliminarea confiscării ca măsură, ci modul în care aceasta trebuie aplicată. Administrația Prezidențială a atras atenția că sancțiunea trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei și să țină cont inclusiv de situația proprietarilor de bună-credință.

Creșterea porcilor în gospodărie nu este interzisă

Una dintre principalele preocupări ale gospodarilor este dacă noua legislație va limita sau chiar va elimina posibilitatea de a crește porci în curte.

Reprezentanții Parlamentului transmit că proiectul nu urmărește interzicerea creșterii porcilor pentru consum propriu. Dimpotrivă, susțin aceștia, intenția este ca gospodarii care își declară animalele și respectă regulile de biosecuritate să poată continua această activitate.

Problema vizată este în special circulația porcilor fără identificare și fără documente, situație considerată un factor important în transmiterea bolilor.

Ce alte prevederi sunt analizate

Solicitarea de reexaminare nu se referă doar la transportul porcilor. Parlamentul urmează să analizeze și alte prevederi ale actului normativ. Printre acestea se află măsurile privind reducerea efectivelor de mistreți din zonele în care este prezentă pesta porcină africană, capacitatea laboratoarelor sanitar-veterinare de a realiza testările necesare, precum și posibilitatea efectuării unor controale suplimentare asupra porcilor și produselor din carne provenite din alte state.

De asemenea, sunt vizate regulile privind zonele de monitorizare instituite în jurul exploatațiilor comerciale de porcine.

Legea a fost trimisă înapoi la Parlament

Actul normativ care modifică Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane a fost adoptat de Parlament la sfârșitul lunii iulie și transmis pentru promulgare în luna august. Pe 24 august, Nicușor Dan a solicitat reexaminarea legii, iar proiectul se întoarce astfel în Parlament pentru o nouă analiză.

Parlamentarii susțin că modificările sunt necesare pentru a îmbunătăți controlul asupra circulației animalelor și pentru a limita răspândirea pestei porcine africane, fără a elimina posibilitatea gospodăriilor de a crește porci pentru consum propriu. Pentru gospodari, mesajul transmis de autorități este că nu creșterea porcului în curte reprezintă principala țintă a noilor reguli, ci lipsa identificării animalelor și transportul acestora fără documentele necesare.