ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate

20 aug. 2025, 22:13, Economic
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) le cere organizatorilor de nunți și botezuri detalii despre numărul invitaților, meniuri și alte costuri. Potrivit noilor modificări, solicitanții ar avea la dispoziție 5 zile să se conformeze, ca să nu se aleagă cu sancțiuni.

Potrivit economedia.ro, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile d el aprimirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: [email protected], de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi amendate.

ANAF cere operatorilor de locații orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la:

  • Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact)
  • Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc…), data evenimentului și ora începerii
  • Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarant / acceptat, după caz)
  • Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia
  • Avansul încasat
  • Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc..)
  • Alte servicii oferite d eorganizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere)
  • Ce alte servicii oferă organizatorul și valoarea lor

