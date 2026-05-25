Prima pagină » Economic » Analize » Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”

Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”

Silviu Bănilă
Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. Avertismentul dur al unui lider: „Dintr-o dată, cifrele nu s-au mai potrivit”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ce îi sperie cel mai tare pe angajații unei companii. CEO-ul Kelvin Kao avertizează că, dacă rămâi indiferent într-o perioadă dificilă pentru compania ta, nu vei face decât să îi sperii și mai mult pe angajați.

Angajații trăiesc deja fiecare zi cu incertitudine, deci nesiguranța de pe chipul managerului ar accentua și mai mult frica, scrie channelnewsasia.com.

Oamenii merită să cunoască tot adevărul, pentru a lua decizii corecte în privința vieții lor.

„În 2021, am acordat un interviu unei publicații despre cum agenția mea de creație a reușit să treacă peste coșmarul pandemiei de COVID-19, fără să concediez niciun angajat”, povestește Kelvin Kao.

„În 3 luni, a pierdut 3 conturi majore – o nenorocire pentru orice companie, cu atât mai mult pentru mica noastră firmă.

Din senin, cifrele nu s-au mai „potrivit”. Acel lucru despre care vorbeam cu mândrie era acum amenințat.

În 2 săptămâni, am decis cea mai bună strategie, explorând opțiuni, precum reduceri de buget și un plan pentru a vedea dacă pot evita concedierile.

Chiar și cu reducerile bugetare, veniturile nu ar fi fost sustenabile, pentru a ne plăti toți oamenii. Au urmat discuții dificile și 20% dintre oameni au fost redistribuiți.

La acea vreme, eu m-am concentrat pe comanda acestei „nave”, în plină furtună”, mărturisește antreprenorul.

Kelvin Kao: „Eu aveam informația, ei nu aveau nimic…”

„În calitate de lider și fondator al companiei mele, aveam ceva ce ei nu dețineau: context și informație.

Știam care sunt conturile pierdute, cât de gravă e situația, ce planuri de restructuare avem.

Chiar și în această situație grea, faptul că aveam informații mă ajuta să iau decizii.

Echipa mea era „oarbă”. Doar bănuia. Discuțiile între colegi au devenit mai scurte și precaute, iar ședințele inopinante s-au transformat în momente de panică, chiar dacă, până atunci, fuseseră doar simple întâlniri de rutină și de brainstorming.

Fără context și informație, angajații mei au speculat, au tras propriile concluzii și și-au imaginat ce este mai rău”, povestește omul de afaceri.

Faptul că taci mâlc generează și mai multă frică

„În ultimul an, în mijlocul unui nou val de concedieri și tensiuni economice în numeroase industrii, m-am gândit la cum trebuie să comunice, de fapt, un lider, mai ales în perioade dificile.

Răspunsul evident a fost „mai multă transparență”, dar realitatea este mai complicată decât atât.

Liderii înșiși acționează, de multe ori, pe baza unor informații incomplete. Afacerile sunt încă negociate. Bugetele sunt dezbătute. Există limitări juridice și comerciale. Dacă vorbești prea devreme despre anumite lucruri, poți destabiliza o situație.

Dar tăcerea are consecințele ei. Cei mai mulți oameni știu deja că este rău, chiar înainte ca șefii să le aducă la cunoștință acest lucru.

Proiectele care erau cândva „urgente” sunt acum ignorate. O poziție rămâne neocupată, după plecarea cuiva.

Managerii schimbă modul de lucru, devin mai precauți și panicoși. Angajații observă atmosfera. Unesc punctele și așa au imaginea de ansamblu.

Atunci, de ce liderii aleg să tacă? Ca să nu creeze panică?

În mod ironic, tăcerea lor generează și mai multă teamă și speculație în echipă. Suntem doar niște oameni – fără un anumit nivel de siguranță, ne vom gândi în mod natural la tot ce este mai rău”, recunoaște antreprenorul.

Diferența dintre confidențialitate și evitarea anumitor situații

„E greu să comunici în momentele dificile. Nu-i de mirare că liderii evită să facă asta. Să transmiți vești proaste nu e pe placul nimănui.

Companiile încă cer confidențialitate și spațiu pentru deliberări imperfecte și discuții nefinalizate. Cu toate acestea, există o diferență între a nu divulga informații pentru că ar avea un impact major și a le ascunde, pentru că ar fi incomod pentru comunicator.”, mai spune Kao.

Cât ne costă ambiguitatea

E greu să piezi un loc de muncă, dar suportabil. Mai dăunătoare este nesiguranța pe termen lung. Anxietatea devine colectivă, când cineva simte că un lucru este în neregulă în companie.

Productivitatea are de suferit. Angajații care cândva nu se temeau că-și vor pierde jobul își actualizează acum CV-urile, „pe ascuns”.

Angajații merită să cunoască tot adevărul, să fie informați, pentru a lua cea mai bună decizie.

Unii vor alege să rămână, alții să plece. Nu este lipsă de loialitate, ci instinctul de supraviețuire”, conchide antreprenorul.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato

Recomandarea video

Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om
EXCLUSIV Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
20:25
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
FLASH NEWS Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
20:22
Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
FLASH NEWS Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
20:22
Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
RĂZBOI Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
19:56
Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic
19:31
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Sarmiza Andronic

Cele mai noi

Trimite acest link pe