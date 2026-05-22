8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg. Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă, apoi au fost notificați în toiul nopții

Meta a concediat aproximativ 8.000 de angajați după ce le-a cerut să lucreze de acasă. Compania lui Mark Zuckerberg accelerează restructurarea internă pentru a investi masiv în inteligență artificială.

8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg

8.000 de angajați Meta au aflat că își pierd locul de muncă prin emailuri trimise în timpul nopții. Primele notificări au ajuns la angajații din Singapore, unii dintre ei primind mesajele încă de la ora 4:00 dimineața, ora locală.

Înainte de valul de concedieri, compania le-a transmis angajaților din mai multe țări, inclusiv SUA și Marea Britanie, să lucreze de acasă și să nu vină la birou.

Potrivit Bloomberg, notificările au fost trimise etapizat, în funcție de fusul orar, iar angajații din Europa și Statele Unite urmau să primească mesajele în cursul dimineții.

Meta își reorganizează compania în jurul AI

Meta își restructurează operațiunile pentru a prioritiza dezvoltarea inteligenței artificiale.

Compania a redistribuit aproape 7.000 de angajați către echipe dedicate produselor AI și a redus mii de poziții deschise. Cele mai afectate departamente sunt cele de inginerie și dezvoltare de produs.

Într-un mesaj intern, directoarea de resurse umane a Meta, Janelle Gale, a explicat că firma urmărește o structură mai simplă.

„Multe organizații pot funcționa acum mai eficient cu structuri mai plate și echipe mai mici, care se mișcă mai rapid și au mai multă autonomie”, a transmis Gale

La finalul lunii martie, Meta avea aproape 80.000 de angajați la nivel global.

Zuckerberg pariază totul pe inteligența artificială

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, a făcut din AI principala direcție strategică a companiei, în competiția directă cu Google și OpenAI.

Meta intenționează să investească peste 100 de miliarde de dolari în infrastructură AI, centre de date și dezvoltarea de modele avansate de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor apărute în presă, compania ar putea cheltui între 125 și 145 de miliarde de dolari pentru investiții de capital în 2026.

Nemulțumiri și tensiuni în interiorul companiei

Schimbările din companie au alimentat nemulțumiri în rândul angajaților. Mai multe surse susțin că peste 1.000 de salariați au semnat o petiție împotriva unei inițiative interne care presupunea colectarea unor date despre activitatea de pe computerele de serviciu pentru antrenarea sistemelor AI.

Inițiativa viza monitorizarea unor activități precum apăsările de taste sau activitatea de pe ecran. Ulterior, Zuckerberg le-a transmis angajaților că datele nu sunt folosite pentru supravegherea personalului, ci pentru îmbunătățirea instrumentelor AI.

Valul de concedieri continuă în industria tech

Situația de la Meta face parte dintr-un val mai amplu de restructurări în industria tehnologică.

Cisco Systems a anunțat recent eliminarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă. De asemenea, Microsoft, Amazon, Disney și ASML au anunțat concedieri sau programe de plecări voluntare.

În aprilie, Oracle ar fi concediat între 20.000 și 30.000 de angajați prin emailuri trimise în primele ore ale dimineții, în mai multe regiuni ale lumii.

„Nu este o corecție temporară, ci o schimbare structurală”

Directorul general al companiei RedoQ, Dipal Dutta, consideră că transformările din industrie nu sunt temporare, ci marchează o schimbare profundă a modului în care funcționează companiile de tehnologie.

„Companiile nu mai caută doar oameni care execută rapid sarcini, ci profesioniști capabili să proiecteze și să coordoneze sisteme complexe bazate pe AI”, a explicat Dutta.

Acesta susține că viitorul aparține specialiștilor care pot construi infrastructura tehnologică a erei inteligenței artificiale, nu doar celor care operează în interiorul ei.

