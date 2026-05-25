Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington

Cu ocazia Zilei Memoriale din SUA, președintele Donald Trump le aduce un omagiu soldaților americani căzuți în războaie, în cimitirul comitatului Arlington, Virginia. Președintele este însoțit de vicepreședintele JD Vance, Dan Caine, Președinte al Șefilor de Stat Major,  și de către secretarul Războiului, Pete Hegseth.

Cei doi au depus o coroană cu flori, au asistat la intonarea imnului SUA „Bannerul cu stele” și au ținut un moment de reculegere.

Pe durata ceremoniei a răsunat „Taps”,  faimosul semnal militar de goarnă utilizat la momentul când se dă „stingerea”, dar și pe durata ceremoniilor militare. Un cor a cântat „Imnul bătăliei al Republicii”.

Este prima Zi Memorială celebrată de SUA de la începerea războiului cu Iran. 15 militari americani și-au pierdut viața pe durata Operațiunii „Furie Epică”.

Este, de asemenea, celebrată și cu ocazia Semi-cincicentenarului Statelor Unite. Pe 4 iulie se împlinesc 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

Trump a vorbit despre militarii americani care s-au sacrificat în războiul cu Iran,

Sursa Video: White House

