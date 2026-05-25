MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria. MAE anunță că în perioada 4-5 iunie, circulația pe podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în contextul unor lucrări de reparații. 

Potrivit MAE, circulația va fi suspendată complet pe pod în intervalele stabilite pentru ambele zile și vor afecta atât traficul rutier ușor, cât și cel de marfă. Astfel, pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, circulația va fi suspendată în data de 4 iunie, între orele 09:00 și 21:00. În cazul vehiculelor comerciale grele, restricțiile sunt în vigoare din 4 iunie, ora 09:00, și se vor menține până pe 5 iunie, ora 09:00.

Ce recomandări au autoritățile pentru șoferi

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp traseele și să ia în calcul timpi suplimentari de așteptare sau rute alternative de tranzit între România și Bulgaria. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758, mai anunță MAE

