Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și-a exprimat public disponibilitatea de a reprezenta Uniunea Europeană în eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina. Declarația șefului de stat finlandez a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul public de radio, Yle Radio Suomi.

În cadrul interviului, întrebat dacă ar accepta acest rol în cazul în care liderii europeni i-ar solicita acest lucru, Stubb a răspuns că „este probabil genul de întrebare la care nu se poate răspunde negativ”.

Care sunt condițiile impuse de Stubb

Președintele finlandez a subliniat că este dispus să participe la un dialog cu Kremlinul doar după ce rușii vor accepta un armistițiu ferm care să impună încetarea focului. Stubb a mai argumentat anterior că actuala abordare a Washingtonului nu mai servește pe deplin intereselor de securitate ale Europei, motiv pentru care țările europene trebuie să inițieze contacte directe cu Moscova. În aceeași ordine de idei, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a precizat că Washingtonul se va retrage din participarea activă la procesul de pace dintre Kiev și Moscova.

Ce nume au mai fost menționate pentru a relua dialogul cu Moscova

Această declarație a președintelui Finlandei vine într-un moment în care Uniunea Europeană caută activ un emisar special sau un grup de negociatori. În cercurile diplomatice de la Bruxelles au apărut mai multe nume, printre care fostul premier italian Mario Draghi, fostul președinte finlandez Sauli Niinistö sau fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel.

Miniștrii de externe ai UE urmează să dezbată criteriile pentru reluarea negocierilor cu Moscova și potențialii candidați pentru rolul de emisar în cadrul unei întâlniri informale programate în Cipru în perioada 27-28 mai.