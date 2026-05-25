Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană

Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană

Ruxandra Radulescu
Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În plină criză politică, fostul președinte Traian Băsescu susține că PSD și PNL evită să ajungă la o înțelegere privind numirea unui nou Guvern, pentru ca întreaga responsabilitate să cadă asupra lui Nicușor Dan. În acest context, fostul președinte sugerează posibilitatea inevitabilă a unui Guvern „de sacrificiu”.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de părere că refuzul Partidului Social Democrat și al Partidului Național Liberal de a ajunge la un acord privind o nouă formulă de guvernare, reprezintă, de fapt, „o capcană” pentru Nicușor Dan. Potrivit acestui scenariu, Nicușor Dan ar deveni obligat să-și asumea întreaga responsabilitatea numirii unui premier.

“Guvernul meu” este o capcană!

Două partide care își spun ”mari partide”, nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu şi Marcel.

Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui.
“Guvernul meu”, oferit pe tavă de “marile partide” preşedintelui, este doar o capcană”, afirmă Traian Băsescu pe Facebook.

Cum au decurs discuțiile de luni dintre Nicușor Dan și partide

La capătul mai multor runde de consultări la Palatul Cotroceni, atât cu partidele din fosta coaliție, cât și cu cele neafiliate, președintele Nicușor Dan ar urma să-l numească pe viitorul premier săptămâna aceasta.

PSD ar fi purtat luni noi discuții cu Nicușor Dan, în care delegația ar fi prezentat un mandat ferm: excluderea lui Ilie Bolojan din varianta de premier și respingerea unei guvernări care să includă AUR.

Formarea unei alianțe care să obțină majoritate în Parlament este pusă sub semnul întrebării, întrucât atât Partidul Național Liberal, cât și Uniunea Salvați România refuză o alianță cu PSD.

UDMR, alături de grupul minorităților naționale, a avansat ideea refacerii nucleului PSD–PNL, considerat în acest moment o variantă de compromis pentru depășirea crizei guvernamentale.

AUR a susținut că este pregătit să intre la guvernare și a prezentat atât o propunere de premier, cât și o schiță de program politic, însă fără a obține până acum susținere parlamentară suficientă.

PSD ar fi dispus la refacerea coaliției și exclude o alianță cu AUR

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a declarat, recent, că PSD susține refacerea coaliției pro-occidentale „pe noi baze”. Europarlamentarul PSD a precizat că viitoarea structură guvernamentală ar trebui să aibă la bază un „mandat clar bazat pe prioritățile de țară și un mecanism de dialog funcțional”.

Negrescu a exclus, de asemenea, o posibilă colaborare între AUR și PSD, și a subliniat că un astfel de subiect nu a fost abordat în interiorul Partidului Social Democrat. Europarlamentarul a amintit declarațiile făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a exclus, în repetate rânduri posibilitatea unei alianțe cu Alianța pentru Unirea Românilor.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
18:40
Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
ULTIMA ORĂ Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
18:04
Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
ULTIMA ORĂ Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul de lege al salarizării unitare. Documentul a fost agreat saptămâna trecută de cele trei formațiuni politice care s-au aflat la guvernare, PSD-PNL-USR. Acordul a fost patronat de președintele Nicușor Dan
17:31
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul de lege al salarizării unitare. Documentul a fost agreat saptămâna trecută de cele trei formațiuni politice care s-au aflat la guvernare, PSD-PNL-USR. Acordul a fost patronat de președintele Nicușor Dan
FLASH NEWS Victor Negrescu a identificat 5 linii de acțiune pe care viitorul guvern ar trebui să le aibă în vedere pentru a construi o politică externă modernă
17:22
Victor Negrescu a identificat 5 linii de acțiune pe care viitorul guvern ar trebui să le aibă în vedere pentru a construi o politică externă modernă
ULTIMA ORĂ Ministrul Culturii, Demeter András István, prima reacție în scandalul înregistrării audio: „Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii”
16:56
Ministrul Culturii, Demeter András István, prima reacție în scandalul înregistrării audio: „Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii”
FLASH NEWS Raluca Turcan vrea interzicerea telefoanelor mobile în școli: „Afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare”
16:56
Raluca Turcan vrea interzicerea telefoanelor mobile în școli: „Afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Momentul cel mai bun din zi în care să iei deciziile importante pentru viața ta
UTILE MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
18:42
MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
FLASH NEWS Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
18:36
Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
SHOWBIZ Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
18:14
Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
CONTROVERSĂ Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
18:04
Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
FLASH NEWS Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
17:57
Rusia avertizează că va lovi „centrele militare de decizie” din Kiev și avertizează diplomații și cetățenii străini să părăsească orașul
INEDIT Secretarul de Stat al SUA, de la Taj Mahal la Jaipur. Reacția lui Marco Rubio când a văzut un elefant indian pe viu
17:52
Secretarul de Stat al SUA, de la Taj Mahal la Jaipur. Reacția lui Marco Rubio când a văzut un elefant indian pe viu

Cele mai noi

Trimite acest link pe