România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?

Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat de ce România are mereu o atitudine excesivă atunci când vine vorba de banii de la Bruxelles. Cel mai relevant exemplu este panica provocată în spațiul public de putere pe motiv că pierdem banii din PNRR. 

În opinia cunoscutului gazetar, România are mereu o abordare inadecvată în relația sa cu Bruxellesul. Ceea ce face Comiosia Europeană să o trateze pur și simplu ca pe o țară asistată social.

Ion Cristoiu: De ce trebuie să avem noi imaginea unei țări asistate tot timpul? Aoleu, nu ne dău bani de la PNL, dacă nu ne dău ce?

Ionuț Cristache: Și nimeni nu pune problema în termenii e o lege bună sau rea? Sau e o lege pe care ne-o cer ăia? Că poate e o lege prost făcută. 

Cristoiu: Ca să ne dea niște bani. Nu înțelegeți, suntem asistați sociali. 

Cristache: Trebuie să facem frumos…

Cristache: Da dom’le, suntem precum copiii ăia problematici din familie, îți dau niște bani să nu mai ieși din casă. Nu suntem asistați sociali de la o primărie. Trebuie să facem frumos…  Dar eu nu pot să produc singur.

Cristoiu: Da, nu. 

Cristache: Legi ale justiției nu suntem în stare să ne facem singuri. Proiecte pe locuri de investiții nu suntem în stare. Trebuie să schimbăm ăia că ne cere PNRR-ul. Nu suntem în stare să ne facem autostrăzi, că nu suntem în stare să respectăm politicile de mediu. Nu suntem în stare să facem politici energetice, că noi vrem cu cărbuni și unii vor fără cărbune. După aceea le deschid ei cu cărbune și noi nu mai putem.

Cristoiu: Vă pun o singură întrebare. Legea aceasta e cerută de realitățile noastre sau trebuie să o facem ca să ne dea bani?

Reforme de nevoie, nu pentru banii europeni

Cristache: Corect.

Cristoiu: Păi nu mi s-a explicat. Până acum poporul român era convins că trebuie să o facem, chiar dacă este idioată. Să ne dea bani. Nu. Normal trebuia să fac reformă administrativă fără să mi-o ceară în schimb. Asta este nebunia. Trebuie să facem ca într-o familie, nevasta întreține casa că-i gospodină sau că-i dă cineva bani? Cred că așa și la noi. Vedeți că noi tot… Adică foarte multe aceste reforme nu le facem ca să ne dea bani. Le facem că e nevoie. Că trebuie sau că sunt sănătoase. Și cerute de realitățile românești în punctul acestei reforme. Și că trebuie să facem digitalizarea pentru soarta fiscalității, fiscului, pentru că ne cere unul. De-aia trebuie să o facem. Și că trebuie să facem autostrăzi când ne dau aia bani. Nu doar cât trebuie să facem, că la noi e nevoie.

Cristache: Hai că vedem ce este. Chiar o să ne distrăm cu băieții ăștia cu acorduri. 

Oficialii de la Bruxelles critică România pentru eșecul diplomatic, titrează Politico. Nicușor Dan și MAE, absenți de la masa discuțiilor

